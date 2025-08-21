Dictan prisión preventiva a pareja acusada de la muerte de una niña en Los Guandules

Santo Domingo, 21 ago (EFE).- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este jueves tres meses de prisión preventiva a una mujer y a su pareja, acusados por el Ministerio Público de la muerte de una niña de 7 años de edad, hecho ocurrido el fin de semana en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

Se trata de Yokeiry Coronado De La Cruz, tía de la madre de la víctima, y su esposo, Jeider Montero Medina, imputados de homicidio, actos de tortura, barbarie y maltrato contra menores de edad.

Los acusados fueron enviados a los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

De acuerdo con el Ministerio Público, la menor se encontraba bajo cuidado de los imputados, quienes incumplieron su deber de protección, lo que derivó en su fallecimiento el pasado 16 de agosto.

Los hechos se produjeron durante los meses de julio y agosto del año, cuando Coronado De La Cruz incurrió en actos de maltrato contra la víctima, mientras que Montero Medina, teniendo conocimiento de la situación, no la denunció, lo que culminó con la muerte de la niña.

El 16 de agosto de 2025, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, la imputada Yokeiry Coronado De La Cruz solicitó la presencia de sus familiares Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco De La Cruz en su residencia, ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules, debido a que la niña presentaba convulsiones.

Al llegar, Alejandrina Rodríguez Polanco se comunicó con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 para informar que la niña se encontraba inconsciente.

Posteriormente, una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento de la niña, estableciendo que la causa de muerte estaba relacionada con un cuadro de maltrato reiterado.

La imputada Yokeiry Coronado De La Cruz ofreció una versión sobre las causas del fallecimiento que no coincidió con los hallazgos forenses, por lo que fue arrestada por las autoridades, quienes posteriormente también detuvieron a Jeider Montero Medina, en virtud del deber de cuidado y protección que tenía junto a su pareja sobre la víctima.

La jueza Fátima Veloz fijó para el próximo 20 de noviembre la revisión obligatoria de la medida a cargo del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.EFE

