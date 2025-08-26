The Swiss voice in the world since 1935

Diecinueve heridos, entre ellos un niño de 12 años, en una redada israelí en Ramala

Jerusalén, 26 ago (EFE).- Diecinueve personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 12 años por disparos de bala, en una redada del Ejército israelí este martes en el centro de Ramala, la capital de Cisjordania.

Según reportó la Media Luna Roja, que denunció que las fuerzas israelíes impedían en un principio que sus vehículos llegaran a la zona, se ha atendido a siete heridos por bala, cuatro por pelotas de goma, tres por metalla de bala y cinco por asfixia por gas lacrimógeno.

Entre los heridos -no se especifica si por bala o por pelota de goma- hay un hombre de 71 años y una de las personas que sufrieron asfixia es una mujer embarazada.

La redada se llevó a cabo en la céntrica plaza de Al Manara de la ciudad palestina.

Preguntada por EFE, una portavoz del Ejército israelí se limitó a explicar que hay «actividad» en la zona, sin dar más detalles, e indicó que más tarde se dará información al respecto.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, citando fuentes locales, francotiradores israelíes se apostaron en los tejados mientras las tropas asaltaban la zona central del mercado de Ramala.

Wafa afirma que las tropas israelíes entraron en una casa de cambio de divisas en la ciudad y dispararon munición real y granadas de sonido contra los residentes.

Las imágenes en directo de la cadena catarí Al Jazeera muestran a varios vehículos blindados israelíes en las calles de Ramala y a soldados con fusiles apostados en balcones. EFE

mt/cg

