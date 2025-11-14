Diego Torres lanza ‘Mi Norte & Mi Sur’, álbum con duetos con Estopa y Manuel Carrasco

Miami, 14 nov (EFE).- El cantautor argentino Diego Torres, que tiene en su haber varios premios Grammy, Grammy KLatinos y MTV, presentó este viernes ‘Mi Norte & Mi Sur’, un nuevo álbum que incluye duetos con el grupo Miranda!, también de Argentina, el mexicano Edén Muñoz, y los españoles Estopa y Manuel Carrasco, lo que muestra su vocación por «tender puentes entre géneros».

El artista aseguró que este material, de 11 temas «es un viaje por diferentes estilos, diferentes géneros, canciones más íntimas y canciones con más potencia», pues incluye baladas, género regional mexicano, pop latino, bachata y sonidos acústicos contemporáneos, según un comunicado de Sony Music.

«He trabajado con diferentes productores y ha sido un trabajo donde mucha gente me acompaña aportando también su talento y sus ganas. Estas canciones hablan de la vida, de lo bueno, y de lo malo, tienen emociones que espero que lleguen al corazón de mucha gente. De eso se trata», declaró el intérprete de ‘Color esperanza’.

El lanzamiento coincide con una «intensa» agenda internacional de Torres, quien apenas el sábado estuvo con Edén Muñoz en el Auditorio Nacional de México y el jueves se presentó en Costa Rica.

Además, el domingo estará en el Teatro Nacional de República Dominicana, y el próximo martes en España, «donde iniciará una etapa de promoción y conciertos».

Después, volverá a Sudamérica para presentarse en el Movistar Arena de Santiago de Chile y cerrar su gira en Argentina con tres conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El primer tema del álbum es la «poderosa balada de amor» ‘Vas a Quedarte’, junto a Manuel Carrasco, que se suma a destacadas colaboraciones como ‘Mi Norte & Mi Sur’ con Edén Muñoz, en las que combina su pop latino con el regional mexicano.

También está ‘Trepando Paredes’ con Miranda!, un «tema de espíritu juguetón y ritmo contagioso», y ‘La Última Noche’ con Estopa, en la que fusionan estilos para «una celebración de la música iberoamericana».

El álbum se presenta tras años de giras, colaboraciones y exploraciones artísticas de Torres, quien promocionó su álbum ‘Mejor que ayer’ en 2024, lo que implica que ha grabado cuatro discos en los últimos cinco años, entre ellos el trabajo en vivo junto a la Filarmónica Joven de Colombia.

“Otra vez la vida me dio la posibilidad de sacar un disco y lanzar música nueva», expresó ahora el intérprete, nacido en Buenos Aires en 1971. EFE

