Diez británicos de islas del Atlántico completarán cuarentena por hantavirus en R.Unido

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Londres, 13 may (EFE).- Diez británicos residentes en las islas de Santa Elena y Ascensión, en el Atlántico, que han estado en contacto con pasajeros del crucero MV Hondius, serán trasladados al Reino Unido para completar la cuarentena por hantavirus, según ha informado la Agencia de Seguridad Sanitaria del país (UKHSA, en inglés).

Estas personas de los territorios de ultramar bajo soberanía británica continuarán el aislamiento en el Reino Unido como medida de precaución, ya que la sanidad pública del país está mejor equipada para atenderles si enferman a causa del virus, según la UKHSA.

Asimismo, los 20 británicos del MV Hondius, junto con un ciudadano alemán residente en el Reino Unido y un pasajero japonés, que han hecho cuarentena en el hospital Arrowe Park en la localidad de Wirral, al noroeste inglés, se preparan para abandonar el centro.

Fueron trasladados a Wirral el domingo por la noche tras llegar al país en un vuelo chárter procedente de Tenerife para realizar un periodo de aislamiento y evaluación de tres días.

Una vez que salgan del hospital deberán completar el aislamiento en sus casas durante 42 días más.

La sanidad pública británica continuará supervisando a estas personas y estarán en contacto diario con ellas durante el periodo de cuarentena, añadieron las fuentes sanitarias.

Hasta ahora no se ha informado si alguna de las personas que hacen a cuarentena ha dado positivo en hantavirus.

Tres personas que viajaban en el crucero fallecieron después de que la embarcación partiera hace un mes del puerto de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde. EFE

vg/alf