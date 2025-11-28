Dimite el ministro rumano de Defensa por mentir sobre su formación universitaria

2 minutos

Bucarest, 28 nov (EFE).- El ministro rumano de Defensa, Ionuț Moșteanu, presentó este viernes su dimisión tras un escándalo por mentir sobre su formación académica, después de que la prensa descubriera datos modificados en sucesivas versiones de su currículum.

El diario ‘Libertatea’ reveló que Moșteanu, perteneciente a la centrista Unión Salvar Rumanía (USR) afirmó haberse graduado en Gestión empresarial en la Universidad privada Athenaeum, donde en realidad nunca estudió.

El ministro alegó en una publicación en Facebook que se trataba de un «error que me avergüenza», que atribuyó a haber utilizado un modelo de currículo descargado de internet.

En una versión posterior de su currículo, figuraba como titulado en Ingeniería en la Facultad de Ingeniería y Gestión Agroturistica de la universidad privada Bioterra, unos estudios supuestamente concluidos en 2015, pero con un diploma emitido en 2018.

Antes de contar con ese diploma oficial, Moșteanu presentó un certificado provisional que le permitió ocupar varios cargos de alto nivel, entre ellos secretario de Estado en el Ministerio de Transporte y miembro del consejo de administración de la aerolínea nacional Tarom.

Tras las informaciones de la prensa, el ministro anunció su renuncia «por respeto al Ejército rumano» y para no afectar a la gestión gubernamental en un contexto complicado de seguridad.

«Rumanía y Europa están bajo ataque ruso. Nuestra seguridad nacional debe defenderse a toda costa. No quiero que las discusiones sobre mi formación y los errores que cometí hace muchos años distraigan a quienes ahora dirigen el país en esta difícil misión», escribió en las redes sociales.

El primer ministro, el conservador Ilie Bolojan, aceptó la dimisión. El Gobierno rumano está formado por una coalición entre el Partido Socialdemócrata (PSD), el conservador Partido Nacional Liberal, la USR y la formación de la minoría húngara.

Hasta que el USR proponga un nuevo titular de Defensa, la cartera queda de forma interina en manos del ministro de Economía, Radu Miruța.

La salida del ministro coincide con la presentación esta semana de la nueva Estrategia de Defensa Nacional para los próximos cinco años, centrada en la amenaza de Rusia y en la «independencia solidaria», que busca reforzar los intereses nacionales sin debilitar los compromisos con la OTAN, la UE y los socios estratégicos.EFE

asp-ll/cg