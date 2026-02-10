Dimite ministra del Interior de Portugal en medio de críticas sobre gestión de temporales

1 minuto

Lisboa, 10 feb (EFE).- La ministra de Administración Interna (del Interior) de Portugal, Maria Lúcia Amaral, presentó este martes su dimisión, a propuesta del jefe del Gobierno Luís Montenegro, al entender «que ya no tiene las condiciones personales ni políticas indispensables para el ejercicio del cargo».

En un comunicado, la Presidencia de Portugal informó que el mandatario Marcelo Rebelo de Sousa aceptó la renuncia de Amaral y que «transitoriamente» el primer ministro asumirá sus competencias.

Esta dimisión se produce en medio de las críticas que ha tenido la respuesta del Gobierno a los temporales de las últimas semanas en Portugal. EFE

