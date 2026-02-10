The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Dimite ministra del Interior de Portugal en medio de críticas sobre gestión de temporales

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 10 feb (EFE).- La ministra de Administración Interna (del Interior) de Portugal, Maria Lúcia Amaral, presentó este martes su dimisión, a propuesta del jefe del Gobierno Luís Montenegro, al entender «que ya no tiene las condiciones personales ni políticas indispensables para el ejercicio del cargo».

En un comunicado, la Presidencia de Portugal informó que el mandatario Marcelo Rebelo de Sousa aceptó la renuncia de Amaral y que «transitoriamente» el primer ministro asumirá sus competencias.

Esta dimisión se produce en medio de las críticas que ha tenido la respuesta del Gobierno a los temporales de las últimas semanas en Portugal. EFE

ssa/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR