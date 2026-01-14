Dinamarca anuncia refuerzo de presencia militar en Groenlandia junto con aliados de OTAN

Copenhague, 14 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció este miércoles que aumentará a partir de este miércoles la presencia militar y las maniobras en Groenlandia -territorio autónomo danés con el que se quiere hacer Estados Unidos-, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico

«El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica», señaló Defensa en un comunicado. EFE

