Dinamarca vota en unas legislativas con la primera ministra como favorita

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Los daneses votan el martes en unas legislativas inciertas, con Mette Frederiksen como favorita para un tercer mandato gracias a su oposición a Donald Trump y sus intenciones de apropiarse de Groenlandia.

La socialdemócrata Frederiksen dirige desde 2019 el gobierno de este próspero país escandinavo de 6 millones de habitantes.

En el último año ha plantado cara al presidente de Estados Unidos, que ha amenazado con tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo que Washington considera vital para su seguridad.

Los últimos sondeos dan al bloque de izquierda una ligera ventaja sobre el de derecha, pero ni uno ni otro alcanzaría la mayoría de los 179 escaños del Folketinget, el Parlamento danés.

En Copenhague y otras ciudades del país se observaron filas de personas esperando sufragar.

«Las alternativas (a Frederiksen) son peores», lamentó la estudiante Freja Strandlod, de 24 años, después de votar por la mañana en el centro de la capital.

«La futura constelación gubernamental es muy incierta, pero es probable que, al final, ella esté al frente del gobierno», explica a la AFP Elisabet Svane, analista política del diario Politiken. «Puede que la gente no la quiera de verdad, pero la ven como la líder adecuada».

Con su lema de «una primera ministra en la que puedes confiar», Frederiksen es «una figura unificadora en un mundo lleno de inseguridad, y los daneses están bastante ansiosos» por temas como la situación de Groenlandia y la guerra en Ucrania, destacó Svane.

Los escaños de ultramar (Groenlandia y las islas Feroe, territorios autónomos de Dinamarca), representan cada uno dos diputados al Parlamento danés y podrían inclinar la balanza, al igual que los diputados del partido Moderados, del ministro de Relaciones Exteriores saliente, Lars Løkke Rasmussen.

En Nuuk, la capital de Groenlandia, la campaña interesa más de lo habitual y más de una veintena de candidatos se disputan los dos escaños en liza.

– «Nos preocupa Trump» –

«Creo que esta elección marcará en cierto modo el rumbo para el futuro», dice el diputado del Parlamento local Juno Berthelsen, cabeza de lista del partido autonomista Naleraq, partidario de una ruptura rápida con Copenhague.

«No nos preocupa Trump, miramos más allá», afirma, rechazando a quienes «siembran el miedo».

Los principales partidos groenlandeses apoyan la independencia del territorio, pero los rivales de Naleraq prefieren un proceso más moderado de separación de Dinamarca.

Según la ministra regional groenlandesa de Justicia, Recursos Minerales y Asuntos Económicos, Naaja Nathanielsen, candidata del partido de izquierda IA, el temor a Estados Unidos está en el corazón de la campaña.

«Estados Unidos ha mostrado tal agresividad que se observará un mayor interés por intentar realmente que el relato groenlandés se escuche en el Parlamento danés», asegura.

Pero en la Dinamarca continental, los votantes dicen sentirse poco influidos por la política danesa respecto a Groenlandia.

«Groenlandia forma parte de Dinamarca y también debemos cuidarla, pero no creo que sea algo en lo que piense a la hora de votar», dice Clemens Duval Thomsen, de 21 años.

La campaña ha girado principalmente en torno a cuestiones nacionales como el costo de la vida, el Estado de bienestar y el medio ambiente.

También se ha hablado de inmigración y los socialdemócratas defienden 18 nuevas propuestas.

La primera ministra actual ha defendido como «justo» el proyecto de privar de atención médica no esencial a cualquier persona de origen extranjero que haya proferido amenazas o se haya mostrado violenta con el personal médico.

«Debe ser así: además de la pena formal en el sistema judicial, decimos: ‘usted no tiene nada que hacer aquí'», afirmó Frederiksen.

Pero el ultraderechista Partido Popular Danés, partidario de suspender los permisos de residencia permanentes, considera insuficientes estas propuestas.

«Quiero un nuevo inicio para Dinamarca, y eso requiere de un Partido Popular Danés fuerte», afirmó a AFP el líder de la agrupación, Morten Messerschmidt, tras votar en Copenhague.

En la Dinamarca continental, los colegios electorales cierran a las 20H00 (19H00 GMT), la hora a la que se publicarán los sondeos a pie de urna.

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