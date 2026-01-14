Dinamarca y EE.UU. no resuelven sus diferencias sobre Groenlandia y crean grupo de trabajo

3 minutos

(Actualiza con más declaraciones)

Washington, 14 ene (EFE).- Dinamarca anunció este miércoles la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las «discrepancias» entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia, tras la reunión de los cancilleres danés y groenlandesa con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no sirvió para cambiar la opinión de Washington.

«Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir», declaró el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en una rueda de prensa junto a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Rasmussen señaló que el grupo se reunirá por primera vez «en cuestión de semanas» y espera que se centre en «abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas» de Dinamarca.

La reunión con JD Vance y con el secretario de Estado, Marco Rubio, se llevó a cabo en el Edificio Ejecutivo Eisenhower, en el complejo de la Casa Blanca, en medio de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, por adquirir la isla ártica, un territorio autónomo de Dinamarca, argumentando preocupaciones de seguridad nacional.

El encuentro fue, según el canciller danés, «una discusión franca pero también constructiva», aunque admitió que no lograron «cambiar la posición de Estados Unidos».

Explicó que Dinamarca sigue creyendo que la seguridad de Groenlandia se puede garantizar «dentro del marco actual» y dijo que es «totalmente inaceptable» cualquier idea que no respete la integridad territorial de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

«Por lo tanto, seguimos teniendo discrepancias fundamentales, pero también estamos de acuerdo en estar en desacuerdo», afirmó.

El ministro danés aseguró que su país quiere «colaborar estrechamente» con Estados Unidos pero apuntó que dicha colaboración debe conducirse con respeto.

«No es fácil pensar de manera innovadora sobre soluciones cuando uno se despierta cada mañana con nuevas amenazas», lamentó.

Por su parte, Motzfeldt, quien mantuvo el mismo tono que Rasmussen, afirmó que «nunca ha sido tan importante» remarcar que Dinamarca y Groenlandia son aliados de Estados Unidos, y apostó por encontrar un «equilibrio justo» en esa relación.

Este miércoles, antes del encuentro, Trump expresó en la plataforma Truth Social que con Groenlandia en «manos» de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que «cualquier cosa menos que eso es inaceptable».

Tanto el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, han rechazado la posibilidad de que Estados Unidos se haga con la isla ya sea mediante una compra o por la fuerza militar. EFE

