Diputada paraguaya denuncia filtración de datos bancarios, pero banco niega vulneración

3 minutos

Asunción, 18 ago (EFE).- La diputada paraguaya opositora Johanna Ortega denunció este lunes que una transacción que realizó en un banco privado fue filtrada como parte de un supuesto jaqueo de miles de datos personales publicados en la internet profunda, aunque la entidad financiera ha negado que su sistema de seguridad haya sido vulnerado.

La política explicó a periodistas que el dato de una transferencia de 485.000 guaraníes (67 dólares) a otra persona desde su cuenta de Ueno Bank, realizada el 10 de julio, fue expuesta en una lista de operaciones que, según algunos medios, está publicada en la «deep web» o la internet profunda.

El diario ABC Color publicó que la filtración supuestamente afectaría a 250.000 transacciones con detalles de cuentas, montos del dinero, datos del depositante, de la persona que recibe el dinero y de sus cédulas de identidad.

La legisladora relató que ante la publicación de sus datos se quedó «temblando», y advirtió que esa información, aunque es una operación rutinaria, no debería estar en manos de terceros porque existe el secreto bancario.

«La filtración de datos que expuso nuestras transacciones personales sin que ni el banco ni las autoridades lo informen es una negligencia gravísima», dijo Ortega en su cuenta de X.

Agregó que las autoridades «ocultaron un hackeo que pone en riesgo» la seguridad e intimidad «demostrando que para ellos el negocio vale más que el derecho a la privacidad de las personas».

De su parte, el presidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, declaró a la radio Monumental que el sistema de la entidad financiera no ha sido vulnerado, y que están revisando la publicación realizada en internet y han detectado que muchos datos no coinciden con los reales.

Sostuvo que se investigan de dónde pudo salir esa información, si fue de repositorios externos o de correos electrónicos o fue una base de datos construida con fuentes diversas.

«Nosotros hemos realizado todas las verificaciones en los últimos días. En Ueno Bank no se ha vulnerado el sistema en ningún momento», reafirmó Gustale.

Según el ejecutivo, el banco recibe amenazas de piratas informáticos «con mucha frecuencia», pero, argumentó, eso es algo que ocurre en bancos nacionales e internacionales.

«Les puedo garantizar cien por ciento que Ueno Bank no ha sido vulnerado», insistió y anunció que se comunicarán con la diputada para explicar los sistemas de seguridad que aplican.

El banco publicó el domingo en un comunicado que sus «servicios y operaciones funcionan con total normalidad y se encuentran protegidos bajo los más altos estándares de ciberseguridad y prevención de fraudes». EFE

ja/lb/sbb