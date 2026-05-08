Diputados de oposición y del oficialismo critican reunión de Kast con presidente de Israel

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Santiago de Chile, 8 may (EFE).- Diputados tanto de la oposición como del oficialismo criticaron este viernes la decisión del presidente de Chile, José Antonio Kast, de reunirse con su homólogo israelí, Isaac Herzog, durante la ceremonia de investidura de la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

A la denuncia se sumó la Comunidad Palestina en Chile, la más numerosa del mundo al margen de los países árabes, con más de 500.000 personas, que coincidió con los congresistas en expresar su preocupación por lo que definieron como «una ruptura con la histórica doctrina de relaciones exteriores del país».

En un comunicado, la comunidad palestina transmitió, además, su inquietud al considerar que «el gesto de Kast representa una señal de legitimación hacia una figura que hoy está bajo el escrutinio de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, en el marco de la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica».

«Es un acto diplomático que no tiene nada de inocente y una vergüenza para Chile, además de una falta de respeto y empatía con más de medio millón de chilenos de origen palestino”, subrayó el presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis.

“Es un error estratégico contrario a los intereses de nuestro país, que históricamente ha defendido el respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Chile no gana nada blanqueando a quienes han justificado la destrucción de Gaza; al contrario, pierde autoridad moral y coherencia”, agregó.

Khamis recordó que «Herzog ha sido cuestionado por declaraciones que borran la distinción entre civiles y combatientes, afirmando al inicio de la ofensiva que no había civiles inocentes en Gaza».

“La incoherencia es grave. Resulta inaceptable que, mientras Chile debía exigir responsabilidades y defender con firmeza a sus nacionales, el presidente opte por reunirse con el jefe del Estado que vulneró esos derechos. Esa imagen es una señal de debilidad y de renuncia a la defensa mínima de la dignidad de una ciudadana chilena”, añadió al recordar que la semana pasada Israel detuvo a una chilena que viajaba a bordo de la Flotilla Sumud, que trata de quebrar el asedio de Israel a Gaza.

Reacciones en el Congreso

Desde el Senado, en la ciudad costera de Valparaiso, el senador Sergio Gahona, del partido ultraconservador Unión Democrática Independiente (UDI), del oficialismo, recordó al presidente que “Chile debe actuar con prudencia».

«Una reunión de esta naturaleza, en medio de un proceso abierto ante la justicia internacional y de una tragedia humanitaria evidente en Gaza, exige una explicación política seria por parte del Gobierno”, señaló.

En la misma línea, el senador Diego Ibáñez, perteneciente al opositor de izquierdas Frente Amplio, le recriminó al Ejecutivo lo que definió como su desconexión con la realidad del conflicto.

“No se puede hablar de derechos humanos y, al mismo tiempo, normalizar vínculos políticos con autoridades genocidas que han justificado la destrucción de Gaza. Chile debe estar del lado del derecho internacional, no de la impunidad ni de quienes tienen orden de arresto internacional”, resaltó.

Igualmente, el diputado Omar Sabat, independiente pero con vínculos con la UDI, calificó la cita como “equivocada y dolorosa para miles de familias chilenas de origen palestino”, mientras que su colega Marcos Ilabaca, del Partido Socialista, denunció que en el encuentro Kast-Herzog “hubo una incoherencia evidente».

Chile reconoce tanto el estado de Israel como el Estado de Palestina, aboga por la solución de los dos Estados, y durante la Administración pasada, liderada por el progresista Gabriel Boric, fue uno de los países en alzar la bandera para denunciar y actuar contra el genocidio palestino en Gaza. EFE

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