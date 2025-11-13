DirecTV y Sky comercializarán en Suramérica el servicio de internet satelital de Amazon

2 minutos

Buenos Aires, 13 nov (EFE).- Las empresas de televisión por satélite DirecTV y Sky comercializarán desde el próximo año en Suramérica el servicio de internet satelital de la multinacional estadounidense Amazon.

Según informaron este jueves en un comunicado difundido en Buenos Aires, DirecTV Latin America y Sky Brasil serán las encargadas de desarrollar el mercado de internet satelital del proyecto Amazon LEO en Suramérica.

Ambas compañías de televisión por satélite, controladas por el argentino Grupo Werthein, «tienen un fuerte y amplio poderío logístico en la región para el negocio de las telecomunicaciones, con más de tres décadas de experiencia en los mercados», afirma el comunicado.

DirecTV Latin America comercializará el servicio de internet de Amazon en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, mientras que Sky lo hará en Brasil.

«Con el servicio de internet satelital, DirecTV Latin America y Sky Brasil ampliarán y diversificarán la propuesta de conectividad que el Grupo Werthein está desplegando en Suramérica a través de fibra óptica», señala el comunicado.

A través de seis lanzamientos, Amazon opera 153 satélites puestos en órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés), como parte de su plan para brindar internet de alta velocidad.

«Se prevé que el año próximo inicie una progresiva comercialización del servicio de internet satelital desde el sur hacia la línea del Ecuador, en sintonía con el despliegue que irá teniendo la constelación, que alcanzará los 3.236 satélites que se ubicarán a unos 630 kilómetros de la superficie terrestre tras más de ochenta lanzamientos», indica el comunicado.

El sistema integrará satélites, estaciones terrestres y terminales de usuario compactas, con el objetivo de atender a clientes residenciales y empresariales, con una inversión que -según anunció Amazon- alcanzará los 10.000 millones de dólares. EFE

nk/pd/sbb