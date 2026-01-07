Discurso de Leonel Fernández sobre la situación en Venezuela será hoy a las 8 de la noche

Santo Domingo, 7 ene (EFE).- El expresidente Leonel Fernández hablará este miércoles, a las 8 de la noche, sobre la situación en Venezuela tras el ataque el sábado de Estados Unidos a ese país que terminó con la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados posteriormente a Nueva York.

El exmandatario, uno de los observadores de las cuestionadas elecciones en Venezuela en 2024, que dieron una nueva victoria a Maduro, se dirigirá al país a través de una cadena de medios y en las plataformas sociales de su partido, Fuerza del Pueblo, de acuerdo con lo informado por esa organización política.

Diversos sectores han insistido en que el exmandatario debe referirse a lo ocurrido la madrugada del sábado pasado, cuando tropas élite estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa en una base militar en Caracas y lo trasladaron a Estados Unidos, donde es acusado de actividades ligadas al narcotráfico.

Esos sectores alegan que Fernández se ha reunido en varias oportunidades con Maduro y que ha sido, incluso, jefe de observadores de elecciones generales en Venezuela, bajo encargo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Algunos le atribuyen una supuesta cercanía con el ahora detenido presidente venezolano.EFE

mf