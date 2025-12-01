Disminuyen las inundaciones en el sur de Tailandia tras dejar 176 fallecidos

Bangkok, 1 dic (EFE).- Las autoridades de Tailandia se centran este lunes en las operaciones de limpieza y reconstrucción en las zonas afectadas por fuertes lluvias en el sur del país, mientras disminuye el nivel de las inundaciones que han dejado 176 muertos.

Las inundaciones afectaron a doce provincias meridionales de Tailandia y casi a 4 millones de personas, según las cifras del Departamento para el Control y Mitigación para el Desastre de este lunes, que no incluyen posibles desaparecidos en su informe.

Una de las zonas más devastadas por las inundaciones es la provincia de Songkhla, donde se han registrado 138 del total de víctimas mortales.

«El nivel del agua ha disminuido» en las zonas afectadas, apunta en su actualización de hoy el organismo tailandés.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, se reunió el domingo con las autoridades y representantes del sector privado de la ciudad de Hat Yai, la capital comercial del sur del país, para supervisar la situación y avanzar con el plan de recuperación, apunta hoy en un comunicado la Oficina del Primer Ministro.

El dirigente declaró que la urbe, ubicada en Songkhla y donde se registraron inundaciones que llegaron a los 3 metros en algunos barrios, se encuentra en «modo de recuperación», tras el cese de las lluvias y después de que las autoridades drenaran parte del agua acumulada.

El departamento de meteorología indica en su previsión para la jornada de hoy que se esperan «lluvias débiles y aisladas» en el sur y en la zona bañada por el mar de Andamán.

El Gabinete ha aprobado varias medidas de ayuda financiera para ayudar a la reconstrucción de las regiones más afectadas y mantiene la distribución de alimentos y material de ayuda humanitaria.

Las inundaciones tendrán un impacto económico inmediato de 7.000 millones de bat (unos 218,4 millones de dólares o más de 188,3 millones de euros) solo en Hat Yai, que se preparaba para albergar algunos eventos deportivos de los Juegos del Sudeste Asiático – del 9 al 20 de diciembre-, que han sido trasladados a Bangkok, declaró hoy el presidente de la Asociación de Hoteles de la región, Sitthipong Sitthiphatprapa, al canal Thai PBS.

Por su parte, el Ejército tailandés utiliza drones para rastrear la rivera de los ríos en el operativo de búsqueda de posibles víctimas, mientras efectivos sobre el terreno ayudan en las tareas de limpieza y desescombro, informa hoy el medio público. EFE

