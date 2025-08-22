Djalminha lamenta que Neymar sea el «único» brasileño capaz de resolver solo un partido



São Paulo, 22 ago (EFE).- El exjugador brasileño Djalma Feitosa Dias, más conocido como Djalminha, lamentó que Neymar sea el «único» jugador de su país «con la capacidad de resolver solo» un partido o de «hacer una jugada diferente, de un nivel superior».

«Uno ve jugar a Neymar, estuvo fuera de forma y ahora está mejorando, pero le ves dar un toque y es un espectáculo, da gusto verlo. Y luego ves a los otros…», afirmó el exjugador del Deportivo de La Coruña en una entrevista divulgada este viernes en el portal Ge.

No obstante, aclaró que con sus declaraciones no pretende criticar a los futbolistas brasileños de hoy, que, según dijo, le «encantan».

«Hay chicos que son mis amigos, los quiero como hijos, me gustan mucho. Pero, en mi opinión, no tenemos ese tipo de jugador (como Neymar)», sostuvo.

«No somos dependientes de Neymar. La pena es que solo está él; si tuviéramos cuatro o cinco como él, nadie estaría hablando de Neymar», añadió.

El exjugador de FC Barcelona y París Saint-Germain volvió a principios de este año al Santos, el club donde se formó, pero aún no ha recuperado su mejor versión debido a varias lesiones que le han impedido tener continuidad.

Pese a esas dudas, el seleccionador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, lo ha incluido en la prelista de convocados para las dos últimas jornadas de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 contra Chile y Bolivia, que se disputarán en septiembre.

Para Djalminha, Brasil cuenta hoy con grandes futbolistas, pero no con la trascendencia de Neymar a la hora de decidir un partido.

En este sentido, mencionó al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior, a quien considera «un jugador con capacidad, el mejor del mundo, aunque en la selección brasileña todavía no haya rendido lo que se espera».

«Estêvão (Chelsea) es un chico en quien tengo mucha esperanza de que llegue a ser ese tipo de jugador. Pero, hoy por hoy, jugadores que decidan no tenemos. Y eso no es ningún demérito para los jugadores actuales», apreció.

Ante ese panorama, Djalminha invitó a las nuevas generaciones a buscar «las raíces del fútbol brasileño» para volver a ganar.

«No es nada de táctica, es volver a nuestra esencia. Porque sin táctica, ningún equipo en el mundo gana hoy un partido. Entonces, no hay manera de que un equipo no esté bien organizado tácticamente; cualquiera organiza bien tácticamente a su equipo. Ahora, si no tienes jugadores que lo pongan en práctica, que tengan el más alto nivel técnico, como siempre tuvo Brasil, no hay táctica que pueda ganar a los europeos», concluyó. EFE

