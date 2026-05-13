Doce muertos en ataques israelíes en Líbano

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El ejército israelí intensificó el miércoles sus ataques en Líbano, cuatro de los cuales apuntaron a coches al sur de Beirut, causando 12 muertos según un nuevo balance del Ministerio libanés de Salud, a pesar de la tregua en vigor desde el 17 de abril.

Israel intensifica sus ataques en el Líbano desde la semana pasada. Ambos países deben iniciar el jueves en Washington una nueva ronda de conversaciones bajo la mediación de Estados Unidos.

Ocho personas, entre ellas dos niños, murieron en ataques dirigidos contra tres vehículos a unos veinte kilómetros al sur de Beirut, según el Ministerio de Salud.

Dos automóviles fueron alcanzados en la autopista extremadamente transitada que conecta Beirut con el sur del país, y un tercer vehículo fue atacado en una carretera del mismo sector, según la Agencia Nacional de Información (NNA).

Un fotógrafo de AFP vio un automóvil calcinado en la autopista y a equipos de rescate transportando un cuerpo.

Un cuarto ataque alcanzó un coche en la entrada de Saida, la gran ciudad del sur, a unos cuarenta kilómetros al sur de Beirut, según la ANI. Una persona murió y otra resultó herida, según el Ministerio de Salud.

De la misma fuente, ataques israelíes en la región de Tiro (sur) alcanzaron tres coches, causando tres muertos adicionales.

Desde la entrada en vigor de la tregua el 17 de abril, más de 400 personas murieron, según un recuento de la AFP basado en cifras del Ministerio de Salud.

Israel continúa sus bombardeos sobre el Líbano pese a la tregua, afirmando que sus objetivos son miembros de Hezbolá, respaldado por Irán.

El miércoles, llevó a cabo ataques en el sur, especialmente en la región de Tiro, después de emitir dos órdenes de evacuación, primero para seis aldeas y luego para otras tres.

El corresponsal de la AFP en Tiro vio una espesa columna de humo elevarse desde la localidad cercana de Burj al Chemali.

Por su parte, Hezbolá reivindicó varios ataques contra tropas israelíes en territorio libanés, algunos de ellos mediante drones explosivos.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Finul) declaró este miércoles estar «cada vez más preocupada» por las actividades de combatientes de Hezbolá y soldados israelíes cerca de sus posiciones en el sur de Líbano.

«El uso cada vez más frecuente de drones, que provocó explosiones en nuestras bases y sus alrededores, ponen en riesgo a los cascos azules», subrayó.

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