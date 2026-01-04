Doce muertos en el primer enfrentamiento tribal de 2026 en el noroeste de Sudán del Sur

2 minutos

Yuba, 4 ene (EFE).- Al menos 12 personas murieron este domingo en el estado de Warrap, en el norte de Sudán del Sur, en el primer enfrentamiento tribal de 2026 desencadenado por el robo de ganado, que dejó también una cifra indeterminada de heridos, informaron a EFE fuentes oficiales.

Los choques estallaron alrededor de las 10:00 hora local (08:00 GMT) en la zona de Awut-Awut y están relacionados con el robo de ganado en el que están implicados presuntos grupos criminales de condados vecinos, según declaró a EFE el comisario William Duchak Bol.

«La violencia comenzó a primera hora de la mañana y hemos confirmado ocho muertos en la sección de Jur Manager y cuatro en Nyarmuong», explicó Duchak sobre los enfrentamientos que tuvieron lugar en el condado de Gogrial Este y que dejaron «varios heridos que están recibiendo tratamiento en clínicas cercanas».

Testigos presenciales describieron una escena de caos, con jóvenes armados de ambas comunidades enfrentándose violentamente: «Intentamos separarlos, pero los enfrentamientos eran muy intensos», dijo Deng Thon, un residente local. «La gente corría en todas direcciones y muchas casas sufrieron daños durante los ataques», agregó.

Las autoridades afirmaron que la situación sigue siendo tensa. «Estamos vigilando de cerca la zona y tenemos planes de desplegar fuerzas de la División 11 para evitar una mayor escalada», añadió el comisario Duchak.

El gobierno estatal sigue recopilando informes antes de emitir un comunicado oficial, mientras que los ancianos locales hicieron un llamamiento a la calma. «Instamos a ambas partes a que cesen los enfrentamientos y se reúnan para dialogar», dijo Akec Nyok, un anciano de la comunidad.

Las disputas relacionadas con el ganado son una fuente recurrente de tensión en el estado de Warrap, que limita con los estados de Unity, Bahr el Ghazal septentrional y Lagos.

Los analistas advierten de que sin una mediación eficaz y una presencia de seguridad este tipo de incidentes pueden derivar en conflictos comunitarios más amplios como los que se desarrollaron a lo largo del pasado año.

En junio de 2025, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, declaró el estado de emergencia por seis meses en las regiones sursudanesas de Warrap y Mayom tras el estallido de un foco de violencia tribal y política que derivó en una espiral creciente de asesinatos entre comunidades, con al menos 80 muertos entre la última semana de mayo y la primera de junio según la misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS). EFE

asm-rsm/amr