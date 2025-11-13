Dolly Parton publica un libro sobre su trayectoria: «¡No tengo tiempo para envejecer!»

3 minutos

Redacción Internacional, 13 nov (EFE).- Un mes después de que saltaran las alarmas sobre su estado de salud que le obligaron a lanzar un mensaje de tranquilidad a sus ‘fans’, Dolly Parton regresa con un nuevo libro y con un mensaje muy claro: «¡No tengo tiempo para envejecer!».

A sus 79 años, la cantante se muestra rebosante de energía en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram para anunciar la publicación de ‘Star of the Show: My Life on Stage’ (‘Estrella del espectáculo: Mi vida sobre el escenario’).

«He puesto mi corazón en esto para recordar todos los escenarios asombrosos, las preciosas caras y los momentos increíbles que he visto a lo largo de mi carrera hasta ahora», afirma la autora de himnos del country como ‘Jolene’, ‘I Will Always Love You’ o ‘Islands in the Stream’.

Parton se dirige a sus ‘fans’, a los que dice: «Espero de verdad que disfrutéis haciendo este viaje conmigo. No podía haberlo hecho sin vosotros».

Un mensaje para hablar de un libro que repasa sus siete décadas como cantante y que es «una carta de amor al escenario y a los ‘fans’ que lo han hecho posible».

Además, la cantante de Tennessee ha dado una entrevista en exclusiva a la revista People en la que asegura que a punto de cumplir 80 años -en enero- siente que apenas está empezando.

«La gente me dice: ‘Bueno, vas a cumplir 80 años’. ¿Y qué? Mira todo lo que he hecho en 80 años. Siento que apenas estoy empezando», aseguró Parton, que agregó que a menos que su salud falle, y por ahora no es así, tiene aún muchas cosas que hacer.

«Si te dejas envejecer, envejecerás. Yo digo: ‘¡No tengo tiempo para envejecer!’. No tengo tiempo para pensar en eso. No es en eso en lo que estoy pensando», afirmó rotunda.

A finales de septiembre, la cantante anunció que posponía hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía previsto ofrecer en Las Vegas en diciembre de este año, debido a problemas de salud que no especificó.

Poco después, una de sus hermanas pidió que se rezara por ella, lo que inundó las redes de rumores sobre la gravedad de su estado. Tanto que Parton tuvo que publicar un vídeo en el que afirmó con humor: «¡Aún no estoy muerta!. Todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿Os parece que estoy enferma? ¡Estoy trabajando duro!».

La cantante, todo un icono en Estados Unidos, con más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, ha querido ahora regresar al plano público para presentar un libro en el que repasa toda su carrera.

«He vivido toda mi vida a un ritmo frenético. Y me pongo a pensar: ‘¿Cómo es posible que haya tenido una vida? ¿Cómo lo he conseguido?’. Al escribir este libro, me di cuenta de todo lo que he sacrificado. Nunca tuve hijos, así que al menos no sentía culpa. Estoy agradecida de haber visto mis sueños hacerse realidad», reflexionó en la entrevista con People.

Y muestra de nuevo ese lado sencillo y popular que le han hecho tan popular: «Soy una estrella para todos menos para mí. Solo soy una chica trabajadora. Siempre digo que soy una trabajadora incansable con apariencia de estrella». EFE

