Dominados dos de los cuatro grandes incendios que había activos en Portugal

2 minutos

Lisboa, 20 ago (EFE).- La Protección Civil portuguesa informó este miércoles de que han sido dominados dos de los cuatro grandes incendios que había en el país y que podrían dar por controlado un tercer fuego a lo largo de esta jornada.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) lusa Paulo Santos explicó en declaraciones a EFE que se trata de los incendios ubicados en los municipios de Montalegre, en el distrito de Vila Real y originado en la región española de Galicia, y de Mirandela, en Bragança y que anoche provocó una víctima mortal.

Aun así, permanecen en el terreno en Montaelegre 315 efectivos, 107 vehículos y 4 medios aéreos; mientras que en Mirandela están 309 bomberos, apoyados por 105 medios terrestres.

Quedan activos los fuegos de gran envergadura que se iniciaron en el municipio de Arganil (en el distrito de Coimbra) y en el de Sabugal (en Guarda).

En Arganil, donde se encuentran cerca de 1.500 bomberos, más de 500 vehículos y 16 medios aéreos, se registra un perímetro «muy grande» de área afectada por las llamas, afirmó Santos, quien aseguró que se ha extendido hasta el distrito de Castelo Branco y que puede haber reactivaciones.

A pesar de ello, precisó que hay zonas en las que ya hay solo brasas y no hay fuego activo, por lo que aspiran a darlo por dominado durante esta madrugada.

En el caso del incendio en Sabugal, también próximo a España, están unos 450 efectivos, acompañados por 121 vehículos y 4 medios aéreos, según sus cifras; con una situación «mucho más tranquila» que ayer, martes.

«El de Sabugal es el que presenta mejores condiciones para al final de este día poder quedar dominado», aseguró Santos.

Cuestionado sobre la posibilidad de que surjan nuevos incendios, el oficial señaló que la región fronteriza con España, especialmente con Galicia y Castilla y León, registra todavía una humedad relativa «muy baja» y una temperatura elevada, lo que otorga «condiciones favorables» para que se desarrollen nuevos fuegos.

Según datos de la web de la ANEPC, este miércoles hay 47 incendios rurales en Portugal, que han requerido movilizar a unos 3.700 efectivos, cerca de 1.200 vehículos y una veintena medios aéreos.

La ola de incendios que registra el país desde hace semanas ha provocado la muerte de tres personas, la última registrada en la noche de este martes en Mirandela. EFE

