Domingo, 10 de agosto de 2025 (9.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Londres/Kiev – Los líderes de seis países europeos y de la UE advierten que «el camino a la paz Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania» después de que el presidente ucraniano, Volodimit Zelenski, no haya sido invitado a la cumbre de sus homologos de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, del próximo viernes en Alaska.

– En paralelo a las gestiones diplomáticas, la carrera tecnológica entre Ucrania y Rusia se intensifica; en Járkov los ingenieros se apresuran por incrementar la producción de drones kamikaze de fibra óptica, un nuevo tipo de vehículos no tripulados que ha ayudado al avance de Moscú en el campo de batalla. Por Rostyslav Averchuk.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Gaza se prepara para la expansión de la ofensiva israelí mientras crece la oposición interna e internacional al plan del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de invadir la capital del enclave palestino.

GUERRA COMERCIAL Washington/Pekín – La tregua comercial de noventa días pactada entre EE.UU. y China concluye el próximo martes aunque según el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, el plazo puede extenderse. (Texto)

EEUU TRUMP

Washington – El último regalo ha sido un placa de oro de 24 quilates a manos del consejero delegado de Apple, Tim Cook, pero desde que volvió al poder Donald Trump no ha hecho más que recibir obsequios dorados, algo que levanta suspicacias sobre la libertad con la que intereses de todo tipo intentan ganarse el favor del mandatario.

URUGUAY EUTANASIA

Montevideo – El parlamento de Uruguay se prepara para votar un proyecto de ley para autorizar la eutanasia en medio de la polémica sobre la iniciativa de los legisladores para acceder a «una muerte digna”.

FESTIVAL LOCARNO

Redacción internacional – El director y guionista español Eduardo Casanova estrena en el marco del Festival de Locarno la miniserie ‘Silencio’, con la que por primera vez incorpora personajes ‘queer’ a sus producciones e irrumpe en el mundo de la comedia, según explica a EFE desde la ciudad suiza. Por Pepi Carderete.

Europa

Ginebra.- ONU PLÁSTICOS.- Sexta ronda del Comité Negociador Intergubernamental que negocia un tratado vinculante sobre la contaminación con plásticos. (Texto)

América

La Paz – LATINOAMÉRICA INDÍGENAS – Niños y adolescentes indígenas de ocho países latinoamericanos alertaron sobre las brechas que enfrentan en salud, educación y protección. Los menores piden políticas inclusivas, respeto a su identidad y mayor participación en las decisiones que les afectan. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires – ARGENTINA EDITORES – Un panel titulado ‘Feminismo en tiempos de ultraderecha’ marca el cierre de una nueva edición de la Feria de Editores de Buenos Aires, que alberga a más de 330 editoriales de América Latina y España y cuenta con la presencia de figuras locales e internacionales de la cultura. (Texto)

Caracas – VENEZUELA ARTE – Una veintena de actores con síndrome de Down, ya vestidos y maquillados, hacen un círculo a pocos minutos de que entre en la sala el público, al que demostrarán con sus interpretaciones que la discapacidad está lejos de ser una limitante. Por Carlos Seijas Meneses. (Texto) (Foto) (Video)

África

Yuba.- SUDÁN DEL SUR CRISIS.- Una delegación de alto nivel del Consejo de Paz y Seguridad (PSC) de la Unión Africana se reune en Yuba en medio de una escalada de tensiones políticas y de seguridad que amenazan con desbaratar el frágil acuerdo de paz de 2018 en Sudán del Sur. (Texto)

