Domingo 11 de enero

8 minutos

EE.UU VENEZUELA

Caracas/Washington – Los familiares de los presos políticos en Venezuela siguen a la espera de nuevas excarcelaciones mientras continúa la expectación respecto a próximos pasos entre Caracas y Washington, más de una semana después de los ataques estadounidenses y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

(Texto)

– São Paulo – El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hablado con los líderes de México, Colombia y Canadá para abordar la situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, pero ¿cuál es el margen que tiene la mayor potencia de América Latina para mediar con el presidente Donald Trump?. (Texto) (Foto)

IRÁN PROTESTAS

Teherán/Redacción Internacional – Irán continúa aislada por el bloqueo de internet y la telefonía en medio de las protestas en varias ciudades que, según grupos opositores y ONG, han causado más de medio centenar de muertos y más de 2.000 detenidos en dos semanas, mientras Reza Pahlaví, el exiliado primogénito del último sha de Irán, ha llamado a una huelga general este domingo.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Moscú – Los soldados rusos combaten en Ucrania desde hace 1.418 días, los mismos que el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, la mejor demostración de que lo que comenzó como una operación militar especial se ha convertido en una guerra de incierto final y catastróficas consecuencias para el Kremlin.

(Texto) (Foto)

-Las continuas incautaciones de petroleros por parte de Estados Unidos despiertan en Ucrania la esperanza de que las exportaciones de crudo de Rusia también puedan verse restringidas, dado el efecto limitado de las sanciones existentes. (Texto)

– El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, intervienen en la jornada inaugural de la conferencia sobre seguridad Folk och Försvar. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí continúa lanzando ataques puntuales en Gaza, con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu ojo avizor al devenir de las protestas en Irán, después de que el Gobierno de la República Islámica haya acusado a Israel de injerencia para provocar caos e inestabilidad.

(Texto) (Foto)

BIRMANIA ELECCIONES

Bangkok- Birmania (Myanmar) celebra la segunda fase de las elecciones convocadas por la junta militar casi cinco años después del golpe, que la oposición prodemocracia y guerrillas antijunta tachan de farsa al celebrarse sin oposición real.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PETRÓLEO PRECIOS

Londres – Pese a una volatilidad puntual por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y las protestas en Irán, el precio del petróleo, incluido el Brent europeo, podría caer bien por debajo de los 60 dólares este año, ante un mercado saturado por exceso de oferta frente a una demanda ralentizada, según expertos consultados por EFE.

ENERGÍA RENOVABLES

Abu Dabi – Comienza en Abu Dabi la asamblea anual de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), días después de que el presidente de EE.UU, Donald Trump, anunciara la retirada de su país – uno de los que más la apoyaba económicamente- de este organismo y de otras organizaciones dedicadas a la promoción de las energías limpias y la lucha contra el cambio climático.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGATHA CHRISTIE

Londres – Mañana se cumplen 50 años de la muerte de Agatha Christie, una de las autoras del género policíaco más célebre de todos los tiempos y cuya vigencia es visible hoy en día en Londres, ciudad donde se siguen representando obras de teatro basadas en sus tramas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GLOBOS DE ORO

Beverly Hills – Los Globos de Oro celebran este domingo la 83ª edición de sus premios, con ‘One Battle After Another’ como la gran favorita de la noche al acumular nueve nominaciones, seguida de ‘Sentimental Value’ con ocho; ‘Sinners’ con siete; ‘Hamnet’ con seis, y ‘Frankenstein’ con cinco.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Lisboa – PORTUGAL ELECCIONES – Jornada de voto anticipado en Portugal en las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, previstas para el 18 de enero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- El ejército ruso combate en Ucrania tantos días como en la Segunda Guerra Mundial. (Texto) (Foto)

Sälen.- SUECIA DEFENSA.- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, intervienen en la jornada inaugural de la conferencia sobre seguridad Folk och Försvar.

Berlín.- ALEMANIA INDIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, inicia un viaje hasta el martes a la India, donde se reunirá con el primer ministro indio, Narenda Modi, para abordar asuntos bilaterales e internacionales.

Berlín – ALEMANIA ISLANDIA – El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, viaja a Islandia, donde es recibido por su homóloga Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir.

09:30h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA BAUTISMO.- El papa León XIV bautiza a algunos niños en la Capilla Sixtina del Vaticano.

10:00h.- Londres.- AGATHA CHRISTIE.- Mañana se conmemora el 50 aniversario de la célebre escritora británica Agatha Christie, reconocida por sus novelas de detectives y colecciones de cuentos y creadora del personaje de Hércules Poirot. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Ciudad de México – MÉXICO LITERATURA -Contra la “netflixificación” de la escritura y la tiranía de la cultura solo puede la imaginación, afirma a EFE la autora española Luna Miguel, quien defiende que son las escritoras latinoamericanas las que actualmente están creando mundos “atrevidos”, como en su momento lo hizo Vladímir Nabokov al publicar ‘Lolita’ en 1955. (Texto) (Foto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA PLÁSTICOS.- Sexta edición de la actividad Plásticos por Juguetes, una iniciativa de la Alcaldía de la capital dominicana para concienciar sobre la protección del medioambiente. Alcaldía del Distrito Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Beverly Hills.- GLOBOS DE ORO.- Los Globos de Oro celebran este domingo la 83ª edición de sus premios, con ‘One Battle After Another’ como la gran favorita de la noche al acumular nueve nominaciones, seguida de ‘Sentimental Value’ con ocho; ‘Sinners’ con siete; ‘Hamnet’ con seis, y ‘Frankenstein’ con cinco. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Cotonú.- BENÍN ELECCIONES.- Las elecciones parlamentarias de Benín están previstas para el 11 de enero de 2026, en las que los partidos oficialistas esperan repetir el resultado de los comicios anteriores, en un año en el que el presidente en ejercicio, Patrice Talon, que no optará a la reelección, concluirá su segundo mandato de cinco años establecido por la Constitución. (Texto)

Abu Dabi.- ENERGÍA RENOVABLES.- La asamblea anual de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) comienza hoy en Abu Dabi, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la retirada de su país de esta entidad -siendo uno de los que más apoyaba económicamente a la agencia- y de otras organizaciones más dedicadas a la promoción de las energías limpias y la lucha contra el cambio climático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Jerusalén – ISRAEL JAPÓN- Declaración pública conjunta del ministro de Asuntos exteriores israelí, Gideon Saar, junto a su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi.

Asia

BIRMANIA ELECCIONES -Birmania (Myanmar) celebra la segunda fase de las elecciones convocadas por la junta militar casi cinco años después del golpe, que la oposición prodemocracia y guerrillas antijunta tachan de farsa al celebrarse sin oposición real.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245