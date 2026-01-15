Donald Trump y María Corina Machado almorzarán este jueves en la Casa Blanca

1 minuto

Washington, 14 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, almorzarán este jueves en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12.30 hora de Washington (17.30 GMT) en un comedor privado de la Casa Blanca y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa. EFE

