Doria Medina felicita a Paz y ratifica el apoyo de su alianza al nuevo Gobierno boliviano

2 minutos

La Paz, 19 oct (EFE).- El empresario opositor y excandidato presidencial Samuel Doria Medina felicitó al senador centrista Rodrigo Paz Pereira por su triunfo en la inédita segunda vuelta realizada este domingo en Bolivia y ratificó el apoyo de la alianza Unidad, por la que postuló en la primera vuelta, al nuevo Gobierno.

«El pueblo boliviano ha dado un mensaje claro: se necesita un gobierno de centro que sea capaz de darle gobernabilidad al inicio del nuevo ciclo histórico que viviremos. Felicitamos a Rodrigo y (al candidato a la Vicepresidencia) Edman; el país ha confiado en ellos y ahora no deben decepcionar», publicó Doria Medina en X.

Según el político, la «victoria» del Partido Demócrata Cristiano (PDC), al que representa Paz, «fue contundente y limpia», por lo que hizo un llamado «a los perdedores a reconocer la voluntad popular».

«Alianza Unidad dará su respaldo al nuevo gobierno para que encuentre soluciones a los problemas de la gente, en particular a la crisis económica. Hay mucho por hacer y mucho por lograr para todos los ciudadanos. Manos a la obra», concluyó Doria Medina.

El empresario quedó tercero en la primera vuelta del pasado 17 de agosto con 19,69 % y Unidad consiguió siete escaños en el Senado y 26 en la Cámara de Diputados.

Al concluir la jornada electoral en agosto, Doria Medina expresó su respaldo a Paz, que ganó la segunda vuelta con el 54,57 % de la votación, frente a un 45,43 % obtenido por Quiroga (2001-2002), según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del organismo electoral, con poco más del 97 % de las actas computadas.

El presidente en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados, si bien no son el cómputo oficial, muestran «una tendencia» que «parece ser irreversible».

El órgano electoral espera concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.

El ganador tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS). EFE

gb/eb/lnm