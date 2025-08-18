Dos bebés de tres y cinco meses mueren en Gaza por desnutrición, según Sanidad

Gaza, 18 ago (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza registró este domingo la muerte de dos niñas bebés de tres y cinco meses por desnutrición, informaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Estas bebés están entre las cinco personas que Sanidad contabilizó como fallecidas a causa de la desnutrición ayer domingo, según los datos provistos este lunes.

Las bebés, indicaron las fuentes, murieron en la ciudad de Gaza, la capital del enclave ahora amenazada por la extensión de la ofensiva en el territorio palestino por parte del Gobierno israelí, que aprobó tomar la ciudad y otras zonas costeras y desplazar así al sur a más de un millón de habitantes.

Con estas nuevas muertes por desnutrición contabilizadas por el Ministerio de Sanidad, dependiente del Gobierno en el enclave de Hamás, ya son 263 los fallecidos por esta causa desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, 112 de ellos niños.

La ONU advirtió recientemente de que Gaza se encuentra al borde de la hambruna debido a que más de un tercio de la población pasa días sin comer y también avisó de que los indicadores de desnutrición han alcanzado niveles críticos desde que comenzó el conflicto.

Según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, replicada por la ONU, «en Gaza se han alcanzado dos de los tres umbrales de hambruna: la caída en picado del consumo de alimentos y la malnutrición aguda».

Si la hambruna no se ha declarado aún, recoge la ONU, es porque el tercer criterio, las muertes por desnutrición, aún no se han podido demostrar.

Ante la presión internacional, Israel anunció a finales de julio «pausas humanitarias» en algunas rutas para permitir la entrada restringida de camiones de ayuda, sin embargo, autoridades locales denuncian que gran parte de la carga es saqueada por la población y bandas armadas antes de que pueda ser distribuida.

Según las organizaciones humanitarias, deberían entrar un mínimo de 500 camiones diarios (con unas 25 toneladas cada uno) en la Franja.

De acuerdo a datos oficiales israelíes, en junio entraban entre 50 y 100 diarios, desde las pausas humanitarias comenzaron a entrar 200 al día y ahora las cifras están en unos 300 diarios, unos números que el Gobierno de Gaza pone en cuestión reduciéndolos significativamente.EFE

