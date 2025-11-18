Dos de las 25 estudiantes secuestradas por hombres armados en Nigeria logran escapar

Lagos, 18 (EFE).- Dos de las 25 estudiantes secuestradas por hombres armados en un internado del estado de Kebbi, en el noroeste de Nigeria, lograron escapar poco después del ataque, informó este martes a EFE el director del centro educativo.

“Sí, una de ellas ha regresado. Logró escapar y ya está en casa. Otra joven escapó del secuestro durante el asalto. Ambas están bien”, dijo el director de Musa Rabi Magaji la Escuela Secundaria Gubernamental de Manga a EFE y añadió que 24 estudiantes continúan cautivas.

Según el director de la escuela, ubicada en la zona de Danku Wasagu, la primera consiguió escapar del grupo armado poco después del secuestro.

El internado fue atacado alrededor de las 04.00 hora local (03.00 GMT) del lunes, cuando los agresores forzaron la entrada al recinto, abrieron fuego y mataron a un miembro del personal.

El portavoz de la policía estatal, Nafiu Abubakar, confirmó que los atacantes escalaron la valla para secuestrar a las estudiantes y asesinaron a un docente identificado como Hassan Makuku quien, según medios locales, era el subdirector del centro. Otro maestro, Ali Shehu, resultó herido de bala en la mano derecha.

La esposa del profesor fallecido, Amina Hassan, relató que hombres armados vestidos con uniforme militar de camuflaje irrumpieron en la escuela y mataron a su marido mientras dormían en una habitación de la residencia estudiantil alrededor de las 3.30 de la madrugada.

“Estaba despierta cuando oí unos ruidos extraños. Pensé que eran cabras. Luego oí un ruido fuerte; alguien intentaba entrar en la casa. Desperté a mi esposo. Estaba profundamente dormido”, contó a la prensa local.

Hassan dijo que su esposo, al ver a los invasores, comenzó a recitar una plegaria en árabe antes de que le disparasen.

«Intenté tocarlo, pero los bandidos me advirtieron que si me movía un centímetro, me matarían también», agregó.

Tras el ataque, se desplegaron escuadrones tácticos policiales adicionales, junto con personal militar y vigilantes locales, para rastrear los movimientos de los asaltantes y rescatar a las niñas secuestradas.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo del centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de «bandidos», término usado en el país para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates y a cuyos integrantes las autoridades tildan a veces de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria, aunque muchas escaparon de sus captores, según la ONU, al menos 91 siguen regresar a sus casas. EFE

