Dos grandes incendios se mantienen activos en Portugal en jornada más «tranquila»

2 minutos

Lisboa, 21 ago (EFE).- Dos grandes incendios rurales se mantienen activos en Portugal, incluido el fuego en el municipio de Arganil (distrito de Coimbra), en una jornada que la Protección Civil espera que sea «un poco más tranquila».

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, José Costa, explicó en declaraciones a EFE que en el de Arganil, que en los últimos días se expandió a varios municipios vecinos, combaten las llamas 1.670 efectivos, 584 vehículos y 13 medios aéreos.

Hay otro incendio activo desde la tarde de ayer, miércoles, en Figueira de Castelo Rodrigo, próximo a la frontera con Salamanca (España), en la región de Serra da Estrela -el mayor parque natural de Portugal-.

Mantiene en el terreno a 149 bomberos, apoyados por 33 vehículos y 4 medios aéreos, según Costa.

Durante la noche fue dado como dominado de nuevo el incendio que saltó desde Galicia a Montalegre (distrito de Vila Real) y que llegó a afectar a una zona industrial en la vecina Chaves, que esta jornada moviliza a cerca de 330 efectivos y 110 vehículos.

El oficial aclaró que no descartan posibles reactivaciones, ya que en esta ola se han registrado incendios «de muchos kilómetros de perímetro».

Explicó también que «el mayor problema en este momento es el viento», un factor que no siempre se puede calcular al haber varios incendios en zonas montañosas.

Según la web de la ANEPC, esta jornada hay 30 incendios rurales en la región peninsular de Portugal, que han llevado a movilizar a 3.200 efectivos, 1.000 vehículos y 20 medios aéreos.

La ola de incendios se cobró en la noche del martes la tercera víctima mortal del verano en Portugal, un hombre que falleció al caerse de la máquina agrícola que conducía al combatir las llamas en el municipio de Mirandela, en el distrito de Bragança. EFE

cch/nam