The Swiss voice in the world since 1935

Dos grandes incendios se mantienen activos en Portugal en jornada más «tranquila»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lisboa, 21 ago (EFE).- Dos grandes incendios rurales se mantienen activos en Portugal, incluido el fuego en el municipio de Arganil (distrito de Coimbra), en una jornada que la Protección Civil espera que sea «un poco más tranquila».

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, José Costa, explicó en declaraciones a EFE que en el de Arganil, que en los últimos días se expandió a varios municipios vecinos, combaten las llamas 1.670 efectivos, 584 vehículos y 13 medios aéreos.

Hay otro incendio activo desde la tarde de ayer, miércoles, en Figueira de Castelo Rodrigo, próximo a la frontera con Salamanca (España), en la región de Serra da Estrela -el mayor parque natural de Portugal-.

Mantiene en el terreno a 149 bomberos, apoyados por 33 vehículos y 4 medios aéreos, según Costa.

Durante la noche fue dado como dominado de nuevo el incendio que saltó desde Galicia a Montalegre (distrito de Vila Real) y que llegó a afectar a una zona industrial en la vecina Chaves, que esta jornada moviliza a cerca de 330 efectivos y 110 vehículos.

El oficial aclaró que no descartan posibles reactivaciones, ya que en esta ola se han registrado incendios «de muchos kilómetros de perímetro».

Explicó también que «el mayor problema en este momento es el viento», un factor que no siempre se puede calcular al haber varios incendios en zonas montañosas.

Según la web de la ANEPC, esta jornada hay 30 incendios rurales en la región peninsular de Portugal, que han llevado a movilizar a 3.200 efectivos, 1.000 vehículos y 20 medios aéreos.

La ola de incendios se cobró en la noche del martes la tercera víctima mortal del verano en Portugal, un hombre que falleció al caerse de la máquina agrícola que conducía al combatir las llamas en el municipio de Mirandela, en el distrito de Bragança. EFE

cch/nam

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR