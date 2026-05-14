Dos heridos en central nuclear de Zaporiyia en ataque con drones a 100 metros de la planta

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Moscú, 14 may (EFE).- Dos empleados de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, controlada por Rusia desde marzo de 2022, resultaron heridos este jueves en un ataque enemigo con drones, según informó la administración de la planta en las redes sociales.

«Como consecuencia de un ataque de aparatos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el territorio adyacente a la central nuclear de Zaporiyia, resultaron heridos dos empleados que viajaban por trabajo en un vehículo a 100 metros» de las instalaciones, señala el comunicado oficial.

Según la nota, los ataques se repetían, lo que «dificultó la rápida evacuación de las víctimas», que ya recibieron la «atención médica necesaria».

El estado de los heridos «se está evaluando», señalaron en la central, donde calificaron el ataque de «terrorismo» y subrayaron que los «trabajadores nucleares no deben convertirse en blanco de ataques».

«La seguridad de los empleados y el funcionamiento estable de la planta deben seguir siendo la máxima prioridad», indicaron en la planta. EFE

mos/fpa