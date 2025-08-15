Dos heridos tras accidentarse una avioneta en un barrio de Medellín

Bogotá, 15 ago (EFE).- Al menos dos personas resultaron heridas este viernes en un accidente de una avioneta que se estrelló en la Comuna 11 de la ciudad colombiana de Medellín, informaron fuentes oficiales.

«Unidades de los Bomberos de Medellín atienden caso por accidente de aeronave pequeña en inmediaciones Calle 47Dx70. Equipos trabajan en sitio. Dos lesionados atendidos de forma inicial», indicó en X el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de la ciudad, capital del departamento de Antioquia (noroeste).

La publicación estuvo acompañada de una fotografía que muestra la avioneta blanca destrozada.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que los heridos son los tripulantes, quienes «han sido trasladados a centros asistenciales, y que la aeronave venía procedente del municipio caribeño de Tolú, en el departamento de Sucre (norte).

La avioneta impactó contra un parque cercano al barrio Estadio, que forma parte de la Comuna 11 de Medellín.

Según detallaron medios locales, el siniestro ocurrió hacia las 15:30 hora local (20:30 GMT) por causas que aún se investigan. EFE

