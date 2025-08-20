The Swiss voice in the world since 1935

Dos incendios forestales en los Everglades llevan humareda a ciudades del sur de Florida

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Miami (EE.UU.), 20 ago (EFE).- Dos incendios en la zona natural de los Everglades afectaron este miércoles un área total de 748 hectáreas, lo que ha provocado humaredas y alertas de calidad del aire en ciudades del sur de Florida como Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros al norte de Miami.

El Servicio Forestal de Florida reportaba por la mañana un fuego de 647 hectáreas y otro de 101 hectáreas en la zona norte de los Everglades, ambos con un nivel de 0 % de contención y con causas aún desconocidas.

Los Everglades son una zona de humedales de más de 610.000 hectáreas con más de 20 especies en peligro de extinción o amenazadas como panteras, cocodrilos y caimanes.

Los incendios «han resultado en una continua baja visibilidad a lo largo del condado de Broward», con casi 2 millones de habitantes, advirtió la oficina en Miami del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en sus siglas en inglés), que pidió «precaución extra en las carreteras».

«El pronóstico de la calidad del aire en el condado de Broward es insalubre, puede ser dañino para la salud, especialmente para miembros de grupos sensibles, dado el humo por incendios en los Everglades», avisó también la División de Recursos Naturales del Condado.

Estados Unidos ha registrado 44.130 incendios forestales en lo que va de año, un 68 % más que los 26.240 del mismo periodo del año anterior, según el National Interagency Fire Center del Gobierno de Estados Unidos. EFE

ppc/ims/acm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR