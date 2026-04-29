Dos judíos apuñalados en el norte de Londres por un hombre que ya ha sido detenido
Londres, 29 abr (EFE).- Un hombre ha sido detenido tras apuñalar a, supuestamente, dos miembros de la comunidad judía en el norte de Londres, informó este miércoles Shomrim, un movimiento vinculado a ese colectivo.
Los dos han resultado heridos, según Shomrim, quien dijo que el presunto agresor fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e «intentando apuñalar a ciudadanos judíos». EFE
