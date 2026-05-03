Dos militares estadounidenses desaparecen durante maniobras de ‘African Lion’ en Marruecos

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(Actualiza con declaraciones de un oficial de Defensa de EE.UU.)

Rabat, 3 may (EFE).- Dos militares estadounidenses que participan en los ejercicios militares ‘African Lion 2026’ fueron dados por desaparecidos la noche del sábado en una zona de entrenamiento de Cap Draa, en las proximidades de la ciudad de Tan-Tan, en el sur de Marruecos.

El Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM, con sede en Stuttgart en Alemania) informó este domingo que las fuerzas estadounidenses, marroquíes y otros recursos vinculados a ‘African Lion’ iniciaron de inmediato operaciones coordinadas de búsqueda y rescate, incluyendo medios terrestres, aéreos y marítimos.

«Nuestra prioridad son los miembros del servicio implicados y sus familias», se lee en la nota.

Por su parte, las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos (FAR) detallaron en su cuenta en Facebook que los militares desaparecieron este sábado a las 21.00 hora local, en una zona de acantilados en Cap Draa, y añadieron que se han abierto investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente.

Los dos soldados fueron vistos por última vez cerca de los acantilados junto al océano, en las inmediaciones del área de entrenamiento de Cap Draa, durante un entrenamiento programado, explicó a EFE un oficial de Defensa de EE.UU. por correo electrónico.

«Cuando no regresaron como se esperaba, el personal estadounidense y marroquí inició de inmediato un esfuerzo conjunto de búsqueda. Los informes iniciales indican que los dos soldados podrían haber caído al océano», apuntó al tiempo que confirmó que este incidente «no está relacionado con el terrorismo».

La misma fuente añadió que las operaciones de búsqueda y rescate continúan, con la participación de equipos terrestres, medios aéreos y elementos marítimos de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, las Fuerzas Armadas de EE.UU. y otros participantes de ‘African Lion’.

Entre los recursos se incluyen helicópteros marroquíes SA-330 Puma y AS332 Super Puma, un CH-47 Chinook estadounidense, sistemas aéreos no tripulados marroquíes y estadounidenses, un buque de apoyo logístico de EE. UU., una fragata de la Marina marroquí, así como montañistas y buzos marroquíes.

Además, añadió que las unidades involucradas en la búsqueda incluyen el 19º Grupo de Fuerzas Especiales, 1er Destacamento, el 2º Escuadrón de Operaciones de Apoyo Aéreo, la 3ª Compañía de Enlace de Fuego Naval Aéreo, la 173ª Brigada Aerotransportada y múltiples unidades marroquíes.

La actual 22 edición de los ejercicios militares ‘African Lion’, el mayor entrenamiento anual en África liderado por Estados Unidos, comenzó el 20 de abril y se desarrollará hasta el 8 de mayo en varias localidades como Agadir, Tan-Tan, Benguerir, Taroudant, Tifnit y Dajla, con la participación de más de 5.000 militares de cerca de 40 países en ejercicios que incluyen maniobras terrestres, marítimas y aéreas. EFE

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