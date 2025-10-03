The Swiss voice in the world since 1935
Dos militares muertos tras estrellarse un helicóptero en el norte de Venezuela

Caracas, 3 oct (EFE).- Dos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela fallecieron luego de que el helicóptero en el que hacían un vuelo de entrenamiento se estrellara en una localidad en el norte del país, informó el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.

La aeronave Enstrom 480 de la Aviación Militar Bolivariana se precipitó a tierra en el municipio Girardot del estado Aragua, cercano a Caracas, a las 08:35 hora local (12:35 GMT) «sin comunicar falla de emergencia», y en ella iban a bordo la mayor Noglys Carolina García y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo, instructora y alumno piloto, respectivamente, según un comunicado.

«Ante este lamentable accidente» Nicolás Maduro, «comandante en jefe de la FANB, ha ordenado iniciar las averiguaciones pertinentes con el objeto de determinar las posibles causas del siniestro, a tal efecto, este despacho activó la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de la institución», añadió el ministro.

Este accidente ocurrió nueve días después de que se estrellara una aeronave tras su despegue del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela, lo que dejó al menos dos heridos.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) señaló entonces que el accidente ocurrió a las 12:52 hora local (16:52 GMT) del 24 de septiembre por causas desconocidas, por lo que anunció la activación de una «Junta de Investigación de Accidentes», con el fin de «dar con los hechos que generaron» la caída de la aeronave Learjet 55, con matrícula venezolana.

El pasado julio, siete personas, entre ellas el copiloto, fallecieron y otras tres resultaron heridas en el accidente de una aeronave de la Aviación Militar Bolivariana en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), según informó entonces Padrino López.

Ese avión trasladaba a miembros de la comunidad indígena yanomami a una población en el municipio del Alto Orinoco e iba a retornar con material y equipos del Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte del operativo por los comicios municipales celebrados ese mes. EFE

