Dos muertos y un desaparecido en el mar en las costas del centro de Gran Bretaña

1 minuto

Londres, 3 ene (EFE).- Dos personas han sido encontradas muertas, arrastradas por el mar en las costas de East Yorkshire (centro de Gran Bretaña), mientras que los servicios de rescate buscan a una más que se encuentra desaparecida, informó la policía local.

El primer cadáver, del que no se conocen detalles, fue encontrada poco después de las 3 de la tarde de ayer, y ya bien entrada la noche un hombre de 67 años fue rescatado del agua pero murió casi de inmediato.

Testigos presenciales citados por The Times describen olas de hasta tres metros y unas temperaturas gélidas que hacen muy difícil el acceso de algunas de las embarcaciones de rescate.

Aun así, cerca de cien personas están involucradas en las tareas de búsqueda en esta región donde ya se había lanzado una alerta ante el fuerte temporal de frío, viento y lluvia.

Las autoridades locales han desaconsejado a los curiosos acerarse a la costa a observar las operaciones de rescate ante «las horrendas condiciones» del mar en la zona.

Precisamente ayer la Agencia Oficial de Meteorología lanzó una alerta naranja sobre gran parte de Escocia y del norte de Inglaterra ante lo que se prevé que sea uno de los fines de semana más fríos del invierno. EFE

