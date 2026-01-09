Dos muertos y un herido grave por la borrasca Goretti en Europa Occidental

Redacción Medioambiente, 9 ene (EFE).- Este viernes, la borrasca Goretti se cobró la vida de dos personas en Alemania y provocó un herido de gravedad en Francia, además de dejar intensas nevadas en Europa occidental, alterando con fuertes vientos redes de transporte, servicios públicos, suministros eléctricos o colegios.

Las bajas temperaturas y el hielo causaron numerosos accidentes viales en Alemania incluso en partes menos afectadas por la borrasca, como Baviera, donde dos personas perdieron la vida tras un impacto frontal en una carretera del distrito de Dingolfing-Landau.

En Francia, un hombre de 26 años resultó herido de gravedad y tuvo que ser rescatado por los bomberos al caerse de su tejado al que había subido para colocar una teja, según informó la Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento del Norte.

Además, otras 27 personas resultaron heridas leves en diferentes accidentes producidos en el noroeste francés por el paso en la noche del jueves al viernes de la borrasca, que generó vientos de hasta 213 kilómetros por hora.

Uno de los principales efectos fueron los cortes del servicio de electricidad, sobre todo por la caída de postes y de árboles sobre las líneas, que llegaron a dejar sin suministro a 380.000 viviendas a primera hora de la mañana, la inmensa mayoría en Normandía.

Por otro lado, los tres reactores de la central nuclear de Flamanville, en la costa de Normandía, quedaron paralizados para evitar riesgos ante posibles subidas del nivel del mar o el derribo de torres eléctricas con las que se conecta a la red.

Los vientos más fuertes del temporal en Francia, incluidas las ráfagas de 213 kilómetros por hora, sucedieron en Normandía, y en concreto en el departamento de la Mancha, donde Météo France registró 148 kilómetros por hora en la capital, Cherburgo.

La capital, París, cerró parques y jardines a consecuencia de este temporal de viento, que dejó ráfagas de hasta 148 kilómetros hora en la cúspide de la Torre Eiffel.

Mientras, en Alemania el temporal obligó a cancelar los trenes de larga distancia en el norte del país y en varias zonas cerraron los centros de enseñanza, en previsión de fuertes nevadas y de hielo en las calzadas.

En regiones del noroeste, como Hamburgo, Bremen y parte de Baja Sajonia y de Schleswig-Holstein, se suspendieron las clases o se impartieron online. En Berlín las autoridades decidieron que la asistencia fuera opcional.

En las zonas más afectadas se clausuraron los cementerios -por riesgo de caída de ramas- y se suspendió el servicio de recogida de basuras. En el mar del Norte los vientos obligaron a suspender el servicio de ferry que conecta la costa con las islas.

Vías bloqueadas en Europa central y del este

En Europa central y del este, donde han bautizado la borrasca como Elli, Hungría afronta la cancelación de trenes y retraso de vuelos; Eslovaquia, el bloqueo de carreteras y Rumanía, cortes energéticos.

En ese último país 32 localidades se han visto afectadas, y más de 1.000 hogares en la zona centro de Rumanía se encuentran sin electricidad debido a daños en la red.

Las conexiones de transporte entre el interior de Croacia y la costa de Dalmacia también han quedado bloqueadas.

Fuertes nevadas han azotado algunas partes de República Checa este viernes, desplazándose hacia el este desde Bohemia occidental y causando problemas generalizados de tráfico.

‘Elli’ afecta asimismo a Austria, donde la noche del jueves se registró una de las más frías desde comienzos de los años 2000, con una temperatura mínima de -27,9 grados en la región de Alta Austria.

Vuelos suspendidos y escuelas cerradas en el Reino Unido

En el Reino Unido, la tormenta ha provocado cortes de electricidad, alteraciones en el transporte aéreo y ferroviario y el cierre de colegios en varias zonas del país, donde dejó fuertes nevadas y rachas de viento de hasta 159 kilómetros por hora.

Alrededor de 57.000 hogares permanecían sin suministro eléctrico a primera hora del viernes, según la red eléctrica británica, especialmente en el suroeste de Inglaterra, donde más de 43.000 propiedades se vieron afectadas por un vendaval que motivó una alerta roja máxima de la Oficina Meteorológica.

British Airways, parte del grupo hispano-británico IAG, suspendió 25 salidas y unas 27 llegadas programadas en el aeropuerto londinense de Heathrow.

Goretti también dejó nevadas de hasta 30 centímetros en zonas elevadas de Gales y el centro de Inglaterra, lo que motivó alertas ámbar -segundo nivel de tres-, vigentes hasta la mañana del viernes.

