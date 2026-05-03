Dos mujeres mueren en Francia en su intento de cruzar la Mancha para ir al Reino Unido

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(Actualiza con el número de heridos)

París, 3 may (EFE).- Dos mujeres fallecieron en el norte de Francia y tres personas resultaron gravemente heridas en su intento de cruzar esta madrugada en una patera el canal de la Mancha para entrar de manera clandestina al Reino Unido, informaron este domingo las autoridades francesas.

Con estas dos muertes, son ya al menos 8 los inmigrantes que han perdido la vida durante este 2026 en las aguas de la zona del departamento del Pas de Calais. En todo 2025, las autoridades contabilizaron 29 muertes de migrantes.

Las dos mujeres perdieron la vida asfixiadas, según los primeros indicios, después de que la patera en la que viajaban junto a otras 80 personas encallase en la zona de Neufchatel-Hardelot. Las dos fallecidas tendrían alrededor de 20 años de edad y serían de nacionalidad sudanesa, de acuerdo con los primeros datos aún por confirmar.

Según detalló a la prensa el secretario general de la prefectura del Pas de Calais, Christophe Marx, 13 de los ocupantes presentan un estado de urgencia relativa y tres están muy graves, entre los que figuran quemados.

Marx explicó que tomarán declaración de los supervivientes para saber quiénes eran los responsables de la embarcación.

A pesar de la militarización de la zona por los acuerdos entre Francia y el Reino Unido, varios miles de migrantes siguen intentando cruzar cada año ilegalmente el canal de la Mancha hacia el Reino Unido, muchas veces a costa de sus vidas, (78 fallecimientos en 2024, récord histórico) al embarcarse en pateras controladas por traficantes de seres humanos. EFE

atc/rml