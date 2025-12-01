Dos niños heridos por balas de goma durante incursión israelí en Cisjordania

2 minutos

Jerusalén, 1 dic (EFE).- Dos niños palestinos resultaron heridos por balas de goma durante una incursión militar israelí en la zona de Satah Marhaba (en Al-Bireh, centro de Cisjordania ocupada), informó este lunes la Media Luna Roja Palestina en un comunicado.

El servicio de emergencia palestino no reveló las edades de los menores, pero detalló que «las lesiones fueron atendidas in situ».

Además, indicó que en las últimas horas también atendieron a tres personas por inhalación de gas lacrimógeno, «incluidas dos jóvenes de 19 años que fueron trasladadas al hospital» y una persona que recibió tratamiento en el lugar donde se produjo esta misma redada perpetrada por el Ejército israelí.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa publicó este lunes, citando fuentes de seguridad, que «un gran contingente irrumpió en la ciudad» de Al-Bireh y añadió que los efectivos militares accedieron a las instalaciones de los Comités de Trabajo Agrícola, incautó ordenadores y documentos.

En los últimos días, el Ejército israelí ha protagonizado otras incursiones en Cisjordania ocupada, siendo la de mayor trascendencia la ocurrida en la gobernación de Tubas (noreste).

«Los equipos de la Media Luna Roja Palestina en Tubas atienden tres casos de palizas brutales a jóvenes del campamento de refugiados de Fara, ocurridas durante una redada en el campamento», dijo la Media Luna Roja Palestina el viernes un comunicado.

Además, soldados israelíes instauraron el toque de queda, dispararon dejando heridos en otros lugares aledaños y volaron drones sobre las calles de las ciudades de Tubas, Áqaba y Tayasir con varias casas utilizadas como cuarteles militares por Israel.

A su vez, más de 100 palestinos fueron detenidos, de acuerdo con el Club de Prisioneros de Tubas, muchos ya liberados y varios trasladados al hospital tras sufrir presuntos abusos o haber estado detenidos a la intemperie durante días.

Las incursiones se enmcarcaron en una «operación antiterrorista» anunciada por el Ejército, de la mano de la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzó tras «intentos de establecer bastiones terroristas» en la zona. EFE

gac/ybp/rf