Dos nuevas detenciones por atentado frustrado contra Bank of America en París

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Dos nuevas personas fueron detenidas en la madrugada del domingo en el marco de la investigación sobre el frustrado atentado contra la sede parisina del Bank of America, anunció el servicio nacional antiterrorista (Pnat) a la AFP.

La custodia policial de un menor detenido el sábado «fue prolongada», añadió el Pnat.

En total, tres personas se encuentran en custodia policial por el caso, que el ministro francés del Interior Laurent Nuñez afirmó tiene «relación» con la guerra en Oriente Medio.

La policía francesa frustró el sábado en la madrugada un atentado frente a las oficinas de Bank of America en París al detener al menor que se disponía a activar un artefacto explosivo, según indicaron a la AFP fuentes cercanas al caso.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03H30 (GMT), en la calle Boétie, en el centro-oeste de París, frente a las oficinas de Bank of America.

El artefacto estaba compuesto por un bidón transparente de 5 litros con líquido y un sistema de encendido, según una de las fuentes.

La carga incluía un petardo con aproximadamente 650 gramos de material explosivo, indican los primeros indicios.

El hombre detenido estaba acompañado por un segundo individuo que logró huir.

Según una fuente policial, el sospechoso explicó que otro hombre lo llevó hasta el lugar en un vehículo.

También afirmó, según la misma fuente, que fue reclutado a través de la aplicación Snapchat para realizar esta operación a cambio de 600 euros.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el ministro del Interior aumenta los llamados a la máxima vigilancia de las fuerzas de seguridad para proteger a opositores iraníes, sedes de sus asociaciones comunitarias, lugares de culto judíos e intereses estadounidenses, todos identificados como posibles objetivos de actos terroristas.

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