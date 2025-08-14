Dos nuevos incendios activos en el sureste de Turquía
Ankara, 14 ago (EFE).- Los equipos antincendios están tratando de controlar este jueves, en medio de fuertes vientos y temperaturas de hasta 38 grados, dos nuevos frentes que se declararon la víspera en el sur de Turquía.
El fuerte viento dificulta las tareas de extinción en Silifke, un distrito en la provincia de Merion, en la costa mediterránea del sur de Turquía.
La agencia Anadolu señala que los equipos de extinción sobre el terreno han estado trabajando toda la noche y que los medios aéreos han comenzado a operar a primera hora de la mañana.
Como medida de precaución se ha evacuado a los residentes de cinco aldeas y se ha cerrado al tráfico una autopista.
Diez helicópteros, 122 vehículos y 344 personas forman el dispositivo de extinción.
Los equipos trabajan también este jueves para contener el fuego que comenzó ayer en Hatay, en la frontera con Siria, en un terreno accidentado de difícil acceso.
Se está empleando maquinaria pesada de construcción para abrir accesos a la zona del incendio mientras cinco helicópteros operan desde el aire, informa Anadolu.
Desde julio se han producido en Turquía cientos de fuegos en los que han fallecido quince personas que luchaban contra las llamas.EFE
