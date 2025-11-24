Dos pandas veteranos vuelven a China tras pasar 13 años en el zoo de Beauval en Francia

París, 24 nov (EFE).- Dos pandas veteranos, que llegaron en 2012 al zoo de Beauval, en el centro de Francia, salen este martes de vuelta a China para pasar la última etapa de sus vidas allí, en una operación con una importante dimensión logística, pero también diplomática.

Los dos pandas, que el domingo hicieron su última gran aparición ante el público en el zoo para una merienda, van a ser instalados esta tarde en cajas que el martes de madrugada serán cargadas en un camión que les llevará, bajo escolta de la Gendarmería, hasta el aeropuerto Charles de Gaulle de París, explicó a EFE el director de Beauval, Rodolphe Delord.

En el pabellón de honor del aeropuerto les estarán esperando diversas autoridades, incluidos un miembro de la embajada china y la ministra francesa de la Transición Ecológica y de la Biodiversidad, Monique Barbut.

El avión de transporte de la compañía China Airlines tiene previsto su despegue a las 12.00 y los osos estarán asistidos durante el vuelo de doce horas por un veterinario francés, otro chino, además de un cuidador, precisó Delord.

Para garantizar su confort, tendrán un espacio climatizado a 20 grados y cuando aterricen en Chengdu, en la provincia de Sichuan, su traslado hasta el centro de conservación que es su destino final se hará igualmente bajo escolta de las fuerzas del orden chinas.

Los dos pandas, Huan Huan y Yuan Zi, que tienen ahora 17 años, han sido en los últimos 13 años estrellas en Beauval, que no obstante se queda igualmente en régimen de préstamo (la propiedad es siempre de China) con las dos hijas gemelas de éstos, Huanlili y Yuandudu, nacidas en 2021.

La partida de estos dos osos se ha adelantado de acuerdo con las autoridades chinas respecto al programa que se había fijado para 2027, en parte porque Huan Huan sufre una insuficiencia renal, una enfermedad crónica relativamente frecuente en los carnívoros de su edad. EFE

