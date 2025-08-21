Dos personas murieron ayer por el hambre en Gaza, elevando el total a 271, según Sanidad

1 minuto

Jerusalén, 21 ago (EFE).- Dos personas murieron por desnutrición en la Franja de Gaza, informó este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave en su balance diario que recoge datos del día anterior.

Las dos muertes registradas elevan el número total de víctimas de hambruna y desnutrición a 271, incluidos 112 niños, desde el comienzo de la guerra.

Diariamente, el ministerio denuncia las muertes por falta de alimento, mientras la ayuda humanitaria en el enclave sigue siendo limitada, casi un mes después de que el Gobierno israelí anunciara «pausas humanitarias» para el ingreso de suministros.

Según cifras israelíes, a la Franja entran diariamente 300 camiones cargados con alimentos. Sin embargo, las autoridades locales y la ONU aseguran que son necesarios al menos 500 camiones diarios para abastecer a una población de más de dos millones de habitantes.

Por otro lado, también denuncian que de la limitada ayuda humanitaria que entra al enclave, mucha no llega a ser distribuida oportunamente, pues los camiones son asaltados por bandas armadas o por la propia población hambrienta.

De la misma forma, las organizaciones sanitarias que operan en el enclave denuncian constantemente la escasez de insumos para atender el creciente incremento de casos por desnutrición.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha registrado al menos 1.599 pacientes ambulatorios por desnutrición en la ciudad de Gaza, 672 de los cuales son niños menores de 5 años, hasta el 9 de agosto.EFE

