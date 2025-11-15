Dos soldados y dos milicianos aliados mueren en ataque yihadista en el noreste de Nigeria

Nairobi, 15 nov (EFE).- Dos soldados y dos miembros de una milicia de autodefensa aliada murieron después de que yihadistas tendieran una emboscada a un convoy militar en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, informó este sábado el Ejército.

«Las tropas de la 25ª Brigada de la Fuerza de Tarea, que realizaban un patrullaje rutinario (…) fueron atacadas repentinamente con fuego intenso de insurgentes mientras regresaban de un patrullaje exitoso en los límites del bosque de Sambisa», señaló en un comunicado difundido en la red social X la directora interina de Relaciones Públicas del Ejército, teniente coronel Appolonia Anele.

El equipo de patrulla logró repeler la emboscada de los yihadistas en las inmediaciones de Wajiroko, en la zona de Damboa, y les obligó a retirarse y «abandonar su misión», explicó Anele.

Sin embargo, durante el enfrentamiento, dos soldados y dos miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada (CJTF, milicia que apoya al Ejército nigeriano en la lucha antiterrorista) perdieron la vida, detalló la portavoz.

Asimismo, Anele aseguró que el comandante de la Brigada regresó a la base sano y salvo, contrariamente a informaciones difundidas en medios digitales que aseguraban que había sido secuestrado por los yihadistas durante el ataque.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP, siglas en inglés).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales. EFE

