Dos tercios de los israelíes insatisfechos con la gestión de Netanyahu

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Jerusalén, 26 abr (EFE).- Dos tercios (un 66 %) de los israelíes se muestran insatisfechos con la gestión de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, y un 36 % afirma que su opinión sobre el jefe del gobierno ha empeorado desde el inicio de la guerra contra Irán, según una encuesta realizada por la Universidad Hebrea de Jerusalén.

De acuerdo con el sondeo, realizado entre el 23 y el 24 de abril a 1.325 israelíes y publicado este domingo, las preferencias de cara a las próximas elecciones de otoño en Israel muestran «una continua erosión del apoyo a Netanyahu, con una popularidad decreciente y derrotas en los enfrentamientos directos contra rivales clave como Naftali Bennett y Gadi Eisenkot».

Este domingo se anunció que Bennett, político de centro derecha favorito en las elecciones, fusionará su partido con el del líder de la oposición, Yael Lapid (centro), un movimiento acogido con satisfacción por el número dos en las encuestas, Eisenkot, que podría unirse a la lista.

Ese anuncio fue aplaudido por otros partidos de la izquierda y derecha israelí, con el objetivo común de desbancar a Netanyahu del poder.

Según la encuesta, solo la mitad de los israelíes cree que Irán se ha debilitado con la ofensiva de Israel y Estados Unidos, mientras que casi un tercio no percibe cambios y el 15 % cree que ese país se ha fortalecido.

Respecto a la guerra contra el grupo chií Hizbulá en el Líbano, que se encuentra en un alto el fuego al igual que la ofensiva contra Irán, el 60 % apoya las negociaciones directas con el Líbano y un posible acuerdo de paz, pero un 40 % se opone a un alto el fuego con Hizbulá en las condiciones actuales.

En cuanto a la Franja de Gaza, donde también está vigente una tregua aunque con ataques diarios israelíes en el enclave palestino, los israelíes se muestran divididos sobre los próximos pasos a dar.

Un 41 % apoya la reanudación de «operaciones militares intensivas», incluso a riesgo de una crisis con Estados Unidos, mientras que el 30 % prefiere un alto el fuego permanente sin el desarme completo del grupo islamista Hamás.

Casi el 60 % de los encuestados duda de que Hamás pueda ser desmantelado militarmente en los próximos años.

La mitad de los israelíes encuestados afirman que Israel se encuentra aislado internacionalmente y casi un tercio afirma considerar la posibilidad de abandonar el país. EFE

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