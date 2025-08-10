The Swiss voice in the world since 1935

Drones ucranianos atacan refinería rusa en Komi, a unos dos mil kilómetros de la frontera

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 10 ago (EFE).- Drones ucranianos atacaron este domingo una refinería situada en la región rusa de Komi (norte), a unos dos mil kilómetros de la frontera con Ucrania.

Según informan canales de Telegram, la refinería se encuentra en la ciudad de Ujtá -a más de 1.500 kilómetros de Moscú-, lo que ha obligado a la policía a evacuar un centro comercial.

Las autoridades de Komi, que ha sido atacada por primera vez desde el comienzo de la guerra, negaron que se hayan producido daños personales.

En total, Kiev atacó desde anoche territorio ruso con 162 drones de ala fija, según informó el Ministerio de Defensa en su parte vespertino.

En el ataque murió una persona en Sarátov, regional natal del presidente de la Duma o cámara de diputados, Viacheslav Volodin, uno de los mayores abanderados de la campaña militar rusa.

El sábado, el Ministerio de Defensa informó de que en menos de 24 horas había abatido más de 200 drones ucranianos, varios de los cuales se dirigían a Moscú.

Estos ataques masivos se producen antes de que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, se reúnan el próximo 15 de agosto en Alaska para buscar un arreglo al conflicto en Ucrania.

Putin aceptó reunirse con Trump un día antes de que venciera el ultimátum de diez días que éste le impuso para que detuviera los combates, a lo que se ha negado hasta ahora.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que mantiene su demanda de un alto el fuego, rechazó un posible acuerdo a espaldas de Kiev y descartó concesiones territoriales al agresor ruso, después de que Trump sugiriera la posibilidad de que el futuro acuerdo de paz incluya «intercambios territoriales».

Los líderes de seis países europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron el sábado un comunicado conjunto en el que advirtieron que «el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania».

«Ucrania tiene la libertad de elegir su propio destino. Las conversaciones fructíferas solo pueden tener lugar en un contexto de alto el fuego o de reducción de hostilidades. El camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania», señala el documento.EFE

mos/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR