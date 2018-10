Los premios TOP 100 Swiss Startup Awards los otorga cada año VenturelabEnlace externo , programa de la agencia suiza para el fomento de la innovación ( InnosuisseEnlace externo ) en colaboración con las universidades, las escuelas politécnicas federales y las universidades de ciencias aplicadas. He aquí una presentación de los cinco primeros en el ranking de 2018:

Una pulsera para precisar los días fértiles, una torre de control para vehículos no tripulados, tecnología de vanguardia para el diagnóstico tisular, cultivo de pieles en laboratorio. Estas son algunas de las innovaciones desarrolladas por las mejores empresas emergentes suizas que han sido galardonadas en los TOP 100 Swiss Startup Awards.

Las mejores emergentes suizas de 2018 Armando Mombelli 01 de octubre de 2018 - 10:00 Una pulsera para precisar los días fértiles, una torre de control para vehículos no tripulados, tecnología de vanguardia para el diagnóstico tisular, cultivo de pieles en laboratorio. Estas son algunas de las innovaciones desarrolladas por las mejores empresas emergentes suizas que han sido galardonadas en los TOP 100 Swiss Startup Awards. Las empresas emergentes, o lo que es lo mismo: las empresas jóvenes que desarrollan nuevas ideas tecnológicas o comerciales con un alto potencial de crecimiento son el símbolo de la capacidad de innovación que tiene una economía. Para Suiza (que por octavo año consecutivo ocupa el primer lugar en el Índice Global de Innovación publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la actividad de estas nuevas empresas es especialmente reveladora. En este contexto, los TOP 100 Swiss Startup Awards son, cada año, una excelente oportunidad para evaluar las tendencias y perspectivas del sector. En primer lugar cabe destacar que entre las 100 mejores empresas emergentes del año (seleccionadas por un jurado de expertos) casi la mitad tienen su base en el cantón de Zúrich y una cuarta parte la tienen en el cantón de Vaud. Nueve empresas de Zúrich y Vaud se encuentran entre las diez primeras de la clasificación. Esto viene a demostrar el dinamismo del centro económico de Zúrich, así como de la región del lago Lemán. Y también la importancia que en estas regiones tienen las dos Escuelas Politécnicas Federales de Zúrich y Lausana (EPFZ y EPFL), que están consideradas entre los mejores institutos tecnológicos del mundo. Hace años que se realizan esfuerzos importantes para acercar al mundo empresarial la investigación científica y tecnológica. Así, se han puesto en marcha programas para promover que los jóvenes (sean estudiantes o licenciados) creen sus propias empresas. Entre esas 100 primeras empresas de nueva creación también hay compañías que desarrollan su actividad en los sectores de la tecnología de la información, la ingeniería, la biotecnología y la tecnología médica. En Suiza la influencia de las escuelas politécnicas federales y de otras universidades es evidente, al igual que lo es la gran tradición que la investigación médico-farmacéutica tiene en el país. Solo unas pocas empresas emergentes están vinculadas a la cadena de bloques [blockchain], a pesar de la multiplicación, en los últimos años, de estas empresas (incluidas varios centenares en Suiza). Los premios TOP 100 Swiss Startup Awards los otorga cada año Venturelab, programa de la agencia suiza para el fomento de la innovación (Innosuisse) en colaboración con las universidades, las escuelas politécnicas federales y las universidades de ciencias aplicadas. He aquí una presentación de los cinco primeros en el ranking de 2018: 1. Ava La empresa de Zúrich (que el año pasado ya ocupaba el primer lugar) ha desarrollado una pulsera que permite determinar (con una precisión del 90%) el ciclo menstrual de una mujer y, por lo tanto, sus días fértiles. La pulsera Ava permite recoger datos de 9 parámetros fisiológicos durante el sueño, incluyendo cambios en la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria, la pérdida de calor y las fases del sueño. Su puesta en marcha ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y ahora está desarrollando el mercado en Europa y China. 2. Bestmile Esta emergente de Lausana ha creado un programa que coordina la movilidad de los vehículos sin conductor igual que lo haría una torre de control. Gracias a esta tecnología se puede realizar el seguimiento de cada vehículo en tiempo real, optimizando los tiempos de espera, las rutas y las posibles averías. El programa Bestmile se utiliza ya para los servicios de autobuses lanzaderas en Sion (cantón Valais) y algunas ciudades francesas. 3. Lunaphore Esta filial de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), que opera en el sector de la tecnología médica, ha desarrollado tecnologías de vanguardia para el diagnóstico tisular, principalmente para el análisis y la clasificación de tumores. El dispositivo desarrollado por Lunaphore se basa en un chip microfluídico que, al aumentar su velocidad y precisión, permite mejorar las pruebas diagnósticas. 4. Flyability Otra empresa emergente de Vaud, Flyability, construye drones rodeados de una esfera protectora, gracias a la cual pueden llegar a los lugares más inaccesibles sin sufrir daños o perjudicar el medio ambiente. La tecnología desarrollada por esta filial de la EPFL permite recoger datos durante los vuelos de inspección, reduciendo el riesgo de accidentes del personal, así como los costes de la operación. 5. Cutiss Esta empresa de Zúrich se ha especializado en el cultivo en laboratorio de piel para pacientes con problemas cutáneos (quemaduras, por ejemplo). A partir de una biopsia muy pequeña de la epidermis del paciente, los bioingenieros de Cutiss son capaces de personalizar la piel. Las cicatrices producidas después de la cirugía son mínimas porque la piel creada es muy similar a la humana.