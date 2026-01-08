Ecuador activa un incentivo para atraer inversión extranjera para la industria audiovisual

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 7 ene (EFE).- El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador firmó este miércoles con la empresa Ecuastudios el primer contrato de producción para la obtención del Certificado de Inversión Audiovisual (CIA), un incentivo con el que el Gobierno busca atraer capitales extranjeros para el desarrollo de proyectos en esta industria en el país.

El CIA es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y permitirá a productoras nacionales y extranjeras recuperar hasta el 37 % de los costos y gastos realizados en el país en servicios audiovisuales y logísticos para la realización de diferentes tipos de producciones como largometrajes, cortometrajes, documentales, material publicitario, series de ficción o documentales, entre otras.

Este primer contrato se firmó para la realización de la película ‘Perros, Pelos y Películas’, una comedia romántica que se rodará en Ecuador y que estará coproducida por Ecuastudios y la estadounidense 360 POWWOW LLC, con una inversión de 891.371 dólares, detalló el ministerio en un comunicado.

Para el Gobierno, este certificado, aprobado meses antes por el Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (Cosica), «envía una señal clara al mercado internacional» de que el país cuenta con «un marco de incentivos competitivo, procesos ágiles y talento local capacitado para atraer producciones de gran escala».

«A partir de esta iniciativa, se generan oportunidades para técnicos, artistas, proveedores, servicios creativos en todo el territorio nacional, además de activar a otros sectores como el turístico por la publicidad que tendrá a nivel mundial nuestro país, fortaleciendo el impacto económico y cultural del sector», indicó la cartera de Estado.

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, resaltó durante la firma del contrato la importancia de la creación de este nuevo medio de inversión para la industria audiovisual ecuatoriana y dijo que tenían como ejemplo casos de éxito en Colombia, Argentina y España.

Mientras que Ana Cecilia Alvarado, directora ejecutiva de Ecuastudios, indicó que «los incentivos fiscales son el punto de partida para construir ‘hubs’ de producción que conecten territorios y audiencias». «Las productoras del mundo buscan eficiencia y marcos claros, y hoy Ecuador ofrece uno de los incentivos más atractivos de la región», aseguró. EFE

cbs/sbb