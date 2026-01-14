Ecuador detiene a dos presuntos guerrilleros colombianos y a una ecuatoriana

2 minutos

Quito, 14 ene (EFE).- Militares ecuatorianos detuvieron a dos presuntos guerrilleros colombianos y a una ecuatoriana, y decomisaron un cráneo humano, en un operativo realizado en la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, informó este miércoles el Ministerio de Defensa.

El operativo militar desarrollado en el sector María Magdalena, del municipio de Tulcán, permitió el decomiso de armas, 128 municiones, terminales móviles «y un cráneo humano, el cual se encuentra en proceso de investigación, presuntamente vinculado a Grupos Ilegales Armados», indicó en sus redes sociales.

Anotó que, con base en información de inteligencia militar, el personal allanó una vivienda utilizada como zona de descanso y refugio temporal por grupos irregulares que cruzarían desde Colombia hacia territorio ecuatoriano para cometer actividades ilícitas.

Entre los capturados figuran los colombianos Nicolás E. Ch. y Jéfferson M. M., así como la ecuatoriana Andrea R. V.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los aprehendidos presuntamente integrarían una estructura de grupos irregulares armados, vinculada a delitos como extorsión, secuestro y homicidios selectivos, que atentaban contra la seguridad y el orden interno.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

sm/nvm