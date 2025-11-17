Ecuador felicita a Jara y Kast y pide que segunda vuelta refleje voluntad de los chilenos

Quito, 17 nov (EFE).- El Gobierno de Ecuador felicitó a la izquierdista Jeannette Jara y al ultraderechista José Antonio Kast por avanzar a la segunda vuelta de las presidenciales de Chile y expresó su deseo de que la siguiente fase del proceso refleje la voluntad de los votantes.

A través de un mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en redes sociales, el Ejecutivo del presidente Daniel Noboa deseó «que la contienda electoral de la segunda vuelta refleje genuinamente la voluntad de los sufragantes».

Asimismo, expresó su satisfacción por que la primera vuelta, que se celebró este domingo, se haya llevado a cabo «en un ambiente de absoluta tranquilidad y civismo».

«Ecuador reafirma su firme compromiso de continuar fortaleciendo los tradicionales lazos de amistad y de cooperación con Chile, que se han consolidado a lo largo de nuestra historia», concluyó.

El resultado de los comicios generales, donde Jara obtuvo un 26,8 % de los votos válidos y Kast un 23,9 %, según el Servicio Electoral, es bastante más ajustado de lo que pronosticaban los sondeos antes de la veda electoral, que daban a la candidata izquierdista una victoria por encima del 30 %.

La gran sorpresa de la jornada fue el populista de derechas Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, se hizo con el tercer lugar, con el 19,7 % y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país.

La correlación de fuerzas en el Congreso Nacional quedó más equilibrada de lo que proyectaron múltiples mediciones, con la derecha y el progresismo empatados en el Senado y el Partido de la Gente (PDG), que ha votado junto a ambos sectores, jugando un rol bisagra en la Cámara Baja.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión del actual presidente Gabriel Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.

Desde 2006, el poder se alternó entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político. EFE

