Ecuador presenta un plan para fortalecer la gestión del agua frente al cambio climático

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 17 dic (EFE).- El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador presentó este miércoles el Plan de Acción de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos con Enfoque Climático, un instrumento que le permitirá al país fortalecer la administración y protección del agua frente a los impactos de la crisis.

«Este documento es el punto de partida de una nueva etapa de ejecución, pues permitirá que el Ecuador gestione su agua, no solo como un recurso, sino como un derecho humano y un patrimonio natural protegido frente a la incertidumbre del clima», dijo durante la presentación el viceministro del Agua, Freddy Muñoz.

El funcionario señaló que el plan es el resultado de un proceso de construcción participativa, en el que fueron integradas «voces de diversos sectores», entre ellas instituciones públicas como el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y la Agencia de Regulación y Control del Agua (Arca).

«Gracias a esos aportes este plan de acción cuenta ya con acciones claras para enfrentar la vulnerabilidad hídrica y así proteger nuestras fuentes de agua y fortalecerlas de manera resiliente», añadió.

La construcción de este instrumento contó también con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Asociación Mundial para el Agua (GWP, en inglés).

«Su acompañamiento técnico ha sido la garantía para que este proceso cumpla con los más altos estándares internacionales, acercándonos con paso firme a las metas de la Agenda 2030», agregó Muñoz.

Este plan permite sentar las bases para reducir la vulnerabilidad hídrica, proteger las fuentes de agua y fortalecer la resiliencia de los territorios frente a eventos climáticos extremos, garantizando el acceso sostenible al recurso hídrico, aseguró el ministerio. EFE

