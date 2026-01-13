Ecuador registró más de 1,2 millones de atenciones en salud mental en 2025

Quito, 13 ene (EFE).- Ecuador registró en 2025 más de 1,2 millones de atenciones en salud mental, de las cuales algo más de 146.000 correspondieron a casos de depresión, ubicándose como el segundo motivo de atención, después de la ansiedad, afectando de manera significativa a menores, adolescentes y jóvenes.

Así lo informó este martes el Ministerio de Salud Pública (MSP) al recordar que cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Depresión, un tema prioritario para el Gobierno, que requiere corresponsabilidad ciudadana e incluye acciones de promoción, prevención, atención, rehabilitación e inclusión, dijo.

Recordó que junto a la Vicepresidencia, liderada por María José Pinto, -quien está también a cargo del MSP- se sumaron a la firma del Pacto Nacional por la Salud Mental e implementación de la Política Nacional de Salud Mental 2025-2030.

Dicho Pacto Nacional cuenta con el apoyo técnico de organismos internacionales y busca consolidar esta problemática como una política de Estado prioritaria para el beneficio de los ecuatorianos.

Esta iniciativa involucra a 38 representantes de instituciones, academia, organizaciones no gubernamentales, especialistas, autoridades locales y Estado.

Abordaje integral

La Política Nacional de Salud Mental es un instrumento que marca como prioridad al abordaje integral de la salud emocional en los territorios, cuya construcción convocó a diversos actores de la sociedad civil, academia, gremios, ONG, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros, quienes aportaron en la construcción del documento.

Esta iniciativa impulsa acciones orientadas a la detección temprana de la depresión en el primer nivel de atención, la ampliación de la cobertura de servicios especializados y el desarrollo de campañas educomunicacionales y de sensibilización.

El MSP señaló que se ha fortalecido los servicios de atención en salud mental a nivel nacional mediante la actualización de lineamientos operativos de los Servicios Ambulatorios Intensivos (SAI) y de los Centros Especializados en el Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD), garantizando atención especializada con enfoque comunitario.

Apuntó que se han invertido 4,9 millones de dólares para el fortalecimiento de los servicios de salud mental y la conformación de equipos interdisciplinarios en todo el país.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 280 millones de personas en el mundo viven con depresión, constituyéndose en una de las principales causas de discapacidad «y un factor de riesgo clave para el comportamiento suicida», señalo el MSP. EFE

sm/jrh