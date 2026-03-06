Ecuador y Brasil cierran alianza para obtener banano resistente a plagas Fusarium y Moko

3 minutos

Brasilia, 6 mar (EFE).- La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) y la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) cerraron este jueves en el palacio Itamaraty, en Brasilia, una alianza para desarrollar variedades de banano (guineo) resistentes a las principales plagas que afectan a las plantaciones, como son el Fusarium R4T y el Moko.

Esta alianza comenzó a forjarse el mes pasado, en Panamá, durante el Foro Económico Internacional del Banco de América Latina y el Caribe (CAF), cuando se firmó la carta de intención de financiamiento para ingresar al programa propuesto por Embrapa, que busca impulsar la investigación, innovación y mejoramiento genético de la variedad de banano Cavendish.

El proyecto tendría una duración de cinco años y se enfocará en desarrollar cultivares Cavendish resistentes al Foc R4T y al Moko.

La firma del acuerdo se celebró en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, con la presencia de la presidenta de Embrapa, Silvia Massruhá; el ministro de Agricultura de Ecuador, Juan Carlos Vega; el director ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo, y el presidente del gremio, Jorge Encalada.

La asociación líder de la industria bananera de Ecuador, el mayor exportador del mundo de este fruto, señaló que esta alianza representa una respuesta directa y urgente a la amenaza fitosanitaria que representa el Fusarium, que ya estaba presente desde hacía varios años en diversos países de Latinoamérica pero que por primera vez se detectó en Ecuador en diciembre pasado.

Aunque el país andino, a través de estrictas medidas de bioseguridad implementadas por el sector privado y público e iniciativas como el SafeBanana, desarrolladas por AEBE y la Prefectura del Guayas y Los Ríos, más los esfuerzos de nuestras autoridades agrícolas y fitosanitarias, logró retrasar el ingreso del hongo desde sus primeras detecciones regionales en 2019, la presencia actual del patógeno exige soluciones a largo plazo.

«Por ello, el desarrollo de nuevas variedades genéticamente resistentes se perfila como una de las únicas alternativas viables para la industria», explicó Encalada, al destacar la importancia de la alianza con Embrapa.

Para la economía ecuatoriana el impacto potencial del Fusarium sería devastador, advierte AEBE, pues de la industria bananera dependen alrededor de 250.000 empleos directos. Además, es uno de los principales pilares de la exportación no petrolera.

Tras la detección del Fusarium en territorio ecuatoriano, el enfoque nacional se ha centrado en la exclusión y el confinamiento del brote mediante cordones fitosanitarios y brigadas especializadas.

«Actualmente, la estrategia combina el cumplimiento obligatorio de medidas de bioseguridad en fincas con una fuerte apuesta por la ciencia y la innovación», añadió Hidalgo.

En el marco de la suscripción de este acuerdo, la delegación de AEBE se reunió con el director ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Embrapa, Clenio Pillon, así como con investigadores de Embrapa Mandioca y Fruticultura, responsables del programa de mejoramiento genético del banano.

Además, realizó una visita al Centro Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología (Cenargen) de Brasil, donde conoció las capacidades científicas del centro en genética vegetal y conservación de recursos fitogenéticos. EFE

PBD/fgg-cbs/gpv

(foto)

La Agencia EFE cuenta con el apoyo de AEBE para difundir este contenido.